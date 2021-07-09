Если предприятие имеет корпоративные банковские карты UzCard, то после их использования бухгалтеры обязаны хранить полученные чеки и квитанции. Практика показывает, что зачастую эти документы либо не доходят до бухгалтерии своевременно, либо доходят в плохом качестве, затрудняющем их использование. Это доставляет неудобства, так как нарушаются требования законодательства по хранению первичных документов и появляются риски неверного определения налогооблагаемой базы.

Если предприятие имеет терминал, то отражение в бухгалтерии выручки, полученной по этому терминалу, также является хлопотным делом для бухгалтера.

В целях упрощения этих задач для бухгалтеров Didox совместно с Universal Platforms (экосистема UzCard) реализовали сервис «Мониторинг». Теперь нажатием одной кнопки можно получать список всех операций по всем корпоративным картам и терминалам в своем кабинете на Didox.uz либо в «1С: Бухгалтерия», а также сформировать электронный счет-фактуру при принятии платежей с корпоративной карты.

Кроме того, новая функция предоставляет следующие возможности:

получение списка всех корпоративных карт, открытых пользователями Didox;

автоматическое добавление новых открытых карт на предприятии;

привязка корпоративной карты к определенному сотруднику;

наименование и реквизиты продавца, у которого была проведена оплата по корпоративной карте, в том числе ИНН продавца.

Подробнее о работе сервиса можно узнать из инструкции. Первые 30 дней пользователи смогут использовать этот сервис бесплатно.

Инструкция

Для использования этой функции необходимо активировать ее в новом разделе «Мониторинг». Обязательным условием активации функции мониторинга является принятие оферты на сайте Universal Platforms.

Далее у пользователя становится активной страница для мониторинга POS-терминалов, где можно:

выбрать нужный терминал;

указать интервал времени для просмотра транзакций по этому терминалу;

настроить фильтр для определения вида карты, с которой был проведен платеж.

В списке транзакций POS-терминала по строкам, в которых отражены оплаты по КПК, можно сразу создать счет-фактуру в соответствии с ПКМ-489.

Для мониторинга корпоративных пластиковых карт на странице нужно:

Выбрать одну или несколько карт. Настроить период для просмотра списка транзакций. Распечатать и/или сохранить в формате pdf чек по транзакции.

В списке транзакций по КПК для каждой строки можно получить чек и распечатать его.

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