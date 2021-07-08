8 июля в 14:36 на автомобильной заправочной станции в Самаркандском районе Самаркандской области произошёл взрыв, сообщила пресс-служба областного Управления по чрезвычайным ситуациям.

Причиной происшествия называется проведение сварочных работ на 25-тонной подземной ёмкости, расположенной на территории АЗС. В тушении огня участвовали пять пожарно-спасательных экипажа регионального УЧС.

В результате инцидента погиб один человек, ещё один гражданин получил термические ожоги, говорится в сообщении управления.

По данному факту проводится доследственная проверка.