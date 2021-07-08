По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15−16 июля в Ташкенте состоится международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», сообщила пресс-служба главы государства.

«Основная цель форума — укрепление исторически тесных и дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии в интересах всех народов и стран обоих регионов», — говорится в сообщении.

В работе конференции планируется участие президента Узбекистана, президента Афганистана, премьер-министра Пакистана, министров иностранных дел и высоких представителей стран Центральной и Южной Азии, других зарубежных государств, руководителей международных и региональных организаций, финансовых институтов и компаний, ведущих научно-исследовательских и аналитических центров.

На пленарных и секционных заседаниях участники форума обсудят возможности продвижения инициатив, направленных на развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте углубления региональной взаимосвязанности.

В повестке дня — обмен мнениями и выработка предложений по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, «зелёных» технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.