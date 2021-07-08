Соки из свежих фруктов — основа здорового питания. Но среди сторонников здорового образа жизни часто ведутся споры о пользе и натуральности пакетированных соков. Dena решила развеять мифы о соке, показав весь процесс производства своего продукта и честно ответив на все возникающие у блогеров вопросы.

Блогерам провели обширную экскурсию по заводу и рассказали обо всей технологической цепочке производства с момента, когда спелые фрукты срывают с деревьев, и до момента, когда потребители наливают сок Dena в стакан.

Одновременно с гостями на территорию производства заехали фуры с корзинами спелой вишни, которая впоследствии станет главным ингредиентом вкусного и насыщенного сока. Несмотря на то, что в этом году урожайность вишни снизилась вдвое, а цены на нее выросли чуть ли не на 80%, компания продолжает закупать ягоды, не снижая своих стандартов и не переходя на более доступные альтернативы.

Экскурсия началась уже у ворот в цех. Здесь вишню выгружали в промывочную машину.





Когда свежие фрукты попадают на завод, они тщательно промываются, сортируются и очищаются. Затем отправляются на протирку, которая превращает их в сок. Далее из цистерн сока выпаривается жидкость для получения концентрированного пюре, которое сохранит все полезные вещества фрукта. Такое пюре может храниться до двух лет и не портиться. Этот запас дает возможность производить соки круглый год.

Блогерам рассказали, что большинство фруктов для производства сока закупается у местных фермеров, а тропические фрукты специально импортируются в виде пюре или концентрированного сока из стран, где эти фрукты растут в изобилии.

Чтобы превратить пюре обратно в сок, нужно восполнить количество жидкости, которое было выпарено ранее, а также добавить сахар. Этот процесс наглядно показала химик-технолог производства. Сначала блогерам дали попробовать концентрированное пюре в густом виде, а затем на их глазах специалист разбавила концентрат водой и сахаром, высчитав пропорции. Получившийся сок разлили по стаканчикам и с удовольствием выпили.





Среди приглашенных блогеров были и мамы, которых особенно интересовала детская линейка соков Denazavrik с ярким и забавным динозавром на упаковке. Директор производства Шерзод Курязов лично ответил на все вопросы о детском соке и заверил гостей, что в нем нет консервантов, искусственных ароматизаторов, подсластителей и красителей. Соки для детей производят по особой технологии, заботясь о здоровье маленьких потребителей.





«Мы производим соки как для себя и своей семьи, а потом просто делимся ими с нашими покупателями. Мы спокойно даем наш продукт собственным детям и с удовольствием пьем его сами», — отметили производители.

Также на производстве блогерам рассказали об особенностях герметичной упаковки соков Dena. Она изготавливается из шести слоев, которые надежно защищают продукт от проникновения солнечных лучей, обеспечивая длительное и безопасное хранение упакованного продукта при комнатной температуре. После вскрытия упаковку сока стоит хранить только в холодильнике.

По окончании экскурсии у гостей не осталось вопросов к качеству сока. Мифы о том, что все пакетированные соки делают из мякоти яблока и тыквы или из фруктовых порошков, были развеяны.

«Сегодня наша основная миссия — производить напиток для своей семьи и наших покупателей, который одновременно будет вкусным, здоровым и натуральным», — поделились производители в конце экскурсии.

На правах рекламы.