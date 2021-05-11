Управление внутренних дел Самаркандской области прокомментировало появившуюся в социальных сетях видеозапись, на которой молодой человек Иномжон Пардаев (1997 г. р.) из Каттакургана снимает ролик для социальных сетей у памятника Алишеру Навои. На запись была наложена цитата из другого видео: «Алиш, где ты крыса? Алиш! Подлец, принеси еду, Алиш».

Сообщается, что видеоролик был записан 10 мая в городском парке культуры и отдыха имени Алишера Навои и распространена в Telegram, Instagram, TikTok и Whatsapp. После задержания Иномжон Пардаев выразил сожаление о содеянном, попросил прощения за высмеивание образа Алишера Навои и признал, что «опозорил весь Узбекистан».

По данному факту ОВД Каттакургана в установленном порядке оформили документы, участник и оператор видео привлечены к ответственности.

Иномжон Пардаев и Лазизбек Холов на основе статьи 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности получили наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Иномжон Пардаев. На судебном заседании он был уже без бороды. Фото: УВД Самаркандской области.

Мобильный телефон конфискован как орудие преступления, заявил судья.

Ранее в Ташкенте были оштрафованы группа молодых людей, которые инсценировали в Ташкентском метрополитене свадьбу и распространили видео в соцсети TikTok.