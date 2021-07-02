На днях Telegram-канал Ekologuz опубликовал фото и видео из частного зоопарка, расположенного на территории парка «Истиклол» в Нукусе. Отмечалось, что животные содержатся в плохих условиях, их не обеспечивают своевременно едой и водой.

Как сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу Экологической партии, данную информацию изучили представители кенгаша партии Каракалпакстана и городской инспекции по экологии и охране окружающей среды Нукуса.





В ходе проверок были подтверждены недостатки в условиях содержания птиц и животных. В частности, клетки для животных нуждаются в ремонте, а на территории зоопарка необходимо провести благоустройство, говорится в заявлении. Руководству парка даны поручения по устранению недостатков в установленные сроки. Член фракции Экопартии Лейла Сеитова уточнила, что ситуация находится на её личном контроле.

В конце прошлого года из-за плохих условий в частном зоопарке Навои животные были перевезены в Ташкент для реабилитации. Тогда директору зоопарка было вынесено предупреждение.