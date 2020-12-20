В полночь 20 декабря главный ветеринарный врач и фельдшер ветклиники Ташкентского зоопарка доставили в столицу животных из частного зоопарка в Навои, где они в течение долгого времени содержались в несоответствующих условиях.

Сотрудники Ташкентского зоопарка выгружают животных в карантинные боксы.

Директор частного зоопарка (ООО «FERZ-UMID») Сохиба Барноева передала Ташкентскому зоопарку африканскую львицу, пустынного волка, дикобраза, носуху, камышового кота, беркута, стервятника, филина и двух чёрных грифов под расписку. На момент передачи животных их состояние удовлетворительное, а упитанность ниже среднего, говорится в расписке.

Пустынный волк.

Кроме того, у камышового кота травма в области головы, ампутирована задняя правая лапа. Сотрудники зоопарка сообщили корреспонденту «Газеты.uz», что кот потерял лапу в результате попадания в капкан. Они также предположили, что он получил черепно-мозговую травму.





Камышовый кот в карантинном вольере.

Из расписки следует, что животные не санированы и не вакцинированы. Паспорта и биологические карты отсутствуют. В воскресенье сотрудники Ташкентского зоопарка обработают зверей и птиц от паразитов, осмотрят их, назначат лечение и отправят на карантин.

Первый заместитель генерального директора компании Wildlife Care, в доверительное управление которой передан Ташкентский зоопарк, Акмаль Курбанов рассказал «Газете.uz», что после договорённости с ОЗЖ Mehr va oqibat и Госкомэкологии о принятии животных навоийского зоопарка, специалисты Ташкентского зоопарка отправились в регион для их первичного осмотра.

Акмаль Курбанов отметил, что по истечении реабилитации Сохиба Барноева может вернуть животных, если в зоопарке будут созданы надлежащие условия, которые одобрит комиссия Госкомэкологии. В этом случае Сохиба Барноева должна будет возместить расходы Ташкентского зоопарка, связанные с содержанием, кормлением и реабилитацией животных.





Носуха.

Акмаль Курбанов сообщил, что Ташкентский зоопарк даст рекомендации по рациону питания животных, чтобы зоопарк в Навои придерживался их. Он добавил, что Wildlife Care хотела бы запустить учебную программу для специалистов зоопарков в регионах и стать центром координации и контроля зоопарков страны. По его словам, это дало бы возможность быть в курсе условий содержания и передвижения животных, а также помогло бы грамотно обновлять генофонд зоопарков для разведения здоровых видов.

Фото и видео животных навоийского зоопарка распространились в сети в конце ноября. Общество защиты животных (ОЗЖ) Mehr va oqibat получило более 70 обращений о жестоком обращении с животными в зоопарке Навои и взяло дело под контроль. В декабре в сети также появились фотографии и видео животных зоопарка Бухары.

Акмаль Курбанов заявил, что если в Бухаре такая же ситуация, что и в частном зоопарке Навои, Ташкентский зоопарк сможет принять на реабилитацию животных Бухары. По его словам, для этого необходимо заключить соглашение с дирекцией бухарского зоопарка, аналогичное договору с Сохибой Барноевой.

Комментарий ОЗЖ Mehr va oqibat

В ОЗЖ Mehr va oqibat «Газете.uz» отметили, что ранее общество уже оказывало содействие по защите диких птиц и зверей гражданам и Обществе по защите птиц. Однако это первый случай работы ОЗЖ с частными зоопарками.

Mehr va oqibat вмешалось в работу новоийского зоопарка после заявления граждан, волонтёров и зоозащитников города и сразу обратилось в органы прокуратуры.

«Мы выступаем за то, чтобы частных зоопарков не было, — заявили в ОЗЖ. — Зоопарки должны быть в виде заповедников, чтобы соблюдались все общепринятые свободы животных: свобода от голода и жажды, свобода от травм и болезней, свобода от горя и страданий, свобода от дискомфорта, свобода для осуществления видотипичного поведения».

Случай с навоийским зоопарком показал, что для содержания животных в частных зоопарках нужна развитая инфраструктура, животные не должны страдать, бояться, быть ограничены в пространстве и передвижении, подчеркнули в ОЗЖ. Без таких условий смысла в зоопарках нет вовсе, добавили в обществе.

«Пора уже признать, что животные — живые существа, и у них есть права», — подчеркнули в Mehr va oqibat.

ОЗЖ ожидает, что Управление по экологии и охране окружающей среды Навоийской области обратится в суд для определения дальнейшей судьбы животных.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этой спасательной операции, в том числе журналистов и блогеров, которые поддерживали публикациями, и главное волонтеров и зоозащитников нашей страны», — отметили в ОЗЖ.

Животных частного зоопарка Навои удалось доставить в столицу благодаря усилиям ОЗЖ Mehr va oqibat, начальника Управления по экологии и охране окружающей среды Навоийской области Улугбека Раззокова и других сотрудников Госкомэкологии, Управления по ветеринарии и развитию животноводства Навоийской области и лояльности Ташкентского зоопарка.

Ранее о судьбе животных навоийского зоопарка писали журналисты Anhor.uz и Repost.uz.