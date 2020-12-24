Прокуратура Навоийской области рассмотрела обращение Общества защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va oqibat» к директору частного зоопарка (ООО «FERZ-UMID») Сохибе Барноевой о нарушении законодательства при содержании животных в зверинце, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 22 ноября региональное Управление по экологии и охране окружающей среды провело в зоопарке проверку, выявило недостатки в условиях содержания птиц и животных и дало указания по их устранению.

При рассмотрении обращения зоозащитников установлено, что дикие животные — волк, дикобраз, носуха, камышовый кот, беркут, стервятник, филин и чёрные грифы — содержались в зоопарке без разрешений в нарушение требования закона «Об охране и использовании животного мира».

По данному факту управление 16 декабря инициировало административное делопроизводство в отношении директора частного зоопарка Сохибы Барноевой по части 1 статьи 90 Кодекса об административной ответственности (Нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования животным миром / влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчетных величин) и направило документы в городской административный суд.

Навоийский городской административный суд 21 декабря вынес директору частного зоопарка предупреждение и дал пять дней на устранение недостатков. Если по истечении этого срока нарушения закона в работе зверинца не будут устранены, рассмотрение дела возобновится. Об этом «Газете.uz» сообщили в ОЗЖ «Mehr va oqibat» со ссылкой на инспектора профилактики, готовившего дело к суду.

«Газета.uz» рассказывала, как животных частного зоопарка в Навои, где они содержались в тесных вольерах и плохо питались, в полночь 20 декабря привезли на реабилитацию в Ташкентский зоопарк. При передаче животных директор зоопарка написала расписку, из которой следует, что животные в удовлетворительном состоянии, но упитанны ниже среднего, не санированы и не вакцинированы, паспорта и биологические карты отсутствуют.