Группа молодых людей привлечена к административной ответственности за «нарушение общественного порядка и устроившая свадебное представление в метрополитене Ташкента, сообщила пресс-служба МВД.

Скрин видео.

30 марта и 3 апреля в социальной сети TikTok распространились видеозаписи церемонии «келин салом», а также поедание плова вокруг стола в метро. Тогда сообщалось, что авторы видео, «сыгравшие» свадьбу в вагоне метро, были вызваны на допрос.

На видеозаписи МВД отмечается, что «молодые люди хотели просто поднять настроение людей и пропагандировали национальные черты».

«Почему родители невнимательны к действиям своих детей? Сегодня в метро плов, завтра свадьба, если не предпринять меры, кто даст гарантии, что послезавтра они не войдут в вагоны с младенцем и колыбелью, не сыграют „бешик той“?», — говорится в заявлении МВД.

В пресс-службе также отметили, что в «Ташкентский метрополитен — это общественный транспорт, а не место для проведения социальных мероприятий или популяризации „тиктокеров“ за счёт их выходок». В ведомстве отметили, что съёмка в метро разрешена, но «это не должно нарушать общественный порядок».

«В метрополитен можно проносить еду, но есть там нельзя. Нарушать спокойствие людей в общественном месте, нарушать социальную дистанцию и не носить маску в условиях усиления карантина — тоже в числе запретов», — объяснили вызов молодых людей в правоохранительные органы в пресс-службе МВД.

В итоге Яшнабадский и Мирзо-Улугбекский районные суды по уголовным делам привлекли к ответственности каждого молодого человека на основе статей 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями), 115 (нарушение правил пользования метрополитеном) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и оштрафовали суммарно на 4 БРВ (980 тысяч сумов). В сообщении не уточняется количество привлечённых к ответственности, на на видеозаписи МВД комментарий по инциденту давали трое молодых людей.