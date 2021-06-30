Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года и стали известны все участники четвертьфинальной стадии.

Уэльс — Дания

В первом матче плей-офф датчане, успешно завершившие групповой этап благодаря разгрому над сборной России, встретились с командой Уэльса. Набравшая ход датская команда уверенно переиграла своего соперника, забив четыре безответных мяча — 0:4.

Италия — Австрия

Для сборной Италии, которая выиграла свою группу со стопроцентным результатом, австрийская команда стала первым серьёзным соперником. Основное время матча завершилось сухой ничьей (0:0), а в экстра-таймах команды забили три гола. На два мяча итальянцев сборная Австрии сумела ответить лишь одним голом — 2:1.

Нидерланды — Чехия

Первую сенсацию на Евро-2020 подарили нидерландцы, которые не справились со сборной Чехии. В первом тайме команды не смогли забить, во втором — после удаления центрального защитника Нидерландов чехи смогли дважды поразить ворота соперника — 0:2.

Бельгия — Португалия

Под занавес первого тайма бельгийцы забили гол, который остался единственным и победным. Практически весь второй тайм португальцы атаковали, но Бельгии удалось сохранить ворота на замке и выбить из турнира действующих чемпионов — 1:0.

Хорватия — Испания

Этот матч получился одним из самых результативных в истории чемпионатов Европы. Счёт в матче благодаря автоголу испанского вратаря открыли финалисты последнего чемпионата мира. Ближе к перерыву Испания сравняла, а спустя десять с лишним минут после начала второй половины — вышла вперёд. Когда испанцы забили третий мяч и немного расслабились, хорваты сумели перевернуть игру, отличившись два раза (3:3). В дополнительное время испанская сборная всё-таки довела матч до победы, забив два гола — 3:5.

Франция — Швейцария

Второй матч игрового дня прошёл практически по тому же сценарию, как и предыдущий. Чемпионы мира, ведя в счёте с разницей в два мяча, позволили швейцарцам забить дважды и сравнять счёт в компенсированное время. В экстра-таймах команды не смогли отличиться, а в серии пенальти Франции не хватило одного точного удара — 3:3 (4:5).

Англия — Германия

В последний день 1/8 финала англичане сумели обыграть сборную Германии, забив два безответных гола — 2:0. Благодаря этому результату Англия смогла впервые с 1966 года одолеть немецкую сборную на крупных турнирах.

Швеция — Украина

В первой половине встречи команды обменялись голами — сначала забили украинцы, шведы сравняли под конец тайма. В основное время голов больше забито не было, матч перешёл в экстра-таймы. Все ожидали, что победитель определится в серии пенальти, но на 121-й минуте сборная Украина смогли отличиться и завоевать последнюю путёвку в четвертьфинал.





Расписание четвертьфиналов

Испания — Швейцария. 2 июля. 21:00. Санкт-Петербург

Италия — Бельгия 3 июля. 00:00. Мюнхен

Дания — Чехия. 3 июля. 21:00. Баку

Англия — Украина. 4 июля. 00:00. Рим

Полуфиналы

Победитель четвертьфинала 1 — Победитель четвертьфинала 2. 7 июля. 00:00. Лондон

Победитель четвертьфинала 3 — Победитель четвертьфинала 4. 8 июля. 00:00. Лондон

Финал

12 июля. 00:00. Лондон