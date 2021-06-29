Доля проблемных кредитов банков Узбекистана по состоянию на 1 июня выросла до 4,7% от общей суммы выданных кредитов, следует из данных Центрального банка.

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.





Если банковская система завершила 2020 год с долей проблемных кредитов на уровне 2,1%, то на 1 февраля показатель вырос уже до 2,7%, а на 1 марта — до 2,8%, или 7,8 трлн сумов (всего в кредитном портфеле — 280,2 трлн сумов), на 1 апреля — до 3,6%, или 10,1 трлн сумов (283,4 трлн сумов), на 1 мая — до 4,4%, или 12,9 трлн сумов (292 трлн сумов).

На 1 июня показатель вырос до 4,7%, или 14 трлн сумов (297 трлн сумов), то есть за месяц объём NPL вырос на 8,3%.

Доля проблемных кредитов выросла в 9 из 13 банках с государственной долей (в сумме на 9,1% — до 12,2 трлн сумов). В частности, у Узнацбанка (НБУ) показатель NLP увеличился с 2,6 трлн до 3 трлн сумов (на 36%), «Узпромстройбанка» — с 1,5 трлн до 1,7 трлн сумов, «Агробанка» — с 1,1 трлн сумов до 1,3 трлн сумов, Народного банка — с 1,1 трлн до 1,2 трлн сумов (45,7%), «Ипотека-банка» — с 1,2 трлн до «Микрокредитбанка» — с 331 млрд до 705 млрд сумов (91,3%), «Алокабанка» — с 256 млрд до 291 млрд сумов, Asia Alliance Bank — с 163 млрд до 204 млрд сумов, «Узагроэкспортбанк» — с 34 млрд до 52 млрд сумов.

В свою очередь, NPL не изменился в банке «Асака», а также снизился в «Кишлок курилиш банк», «Туронбанке» и «Пойтахт банке».

Качество кредитного портфеля среди частных банков практически не изменилось (рост NPL на 2,6%), но остаётся сложной ситуация в банке «Туркистон» (82,5% проблемных кредитов), Hi-Tech Bank (89,3%) и Madad Invest Bank (28,9%). Можно также отметить, что Hamkorbank удалось снизить NLP с 349 млрд до 270 млрд сумов, а вот «Ипак йули» наоборот допустил рост показателя — с 190 млрд до 262 млрд сумов.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров отмечал, что из-за пандемии коронавируса деловая активность в стране резко снизилась, а предприятия и население испытывают сложности в погашении задолженности перед банками из-за карантинных ограничений.

На ситуацию с проблемными кредитами также обратил внимание президент Шавкат Мирзиёев. На видеоселекторном совещании 12 мая он сообщил, что в сфере промышленности сформировались NPL на 3 трлн сумов, услуг и торговли — 2,1 трлн сумов, сельского хозяйства — 1,8 трлн сумов, строительства — 978 млрд сумов, транспорта и коммуникаций — 547 млрд сумов. В разрезе регионов этот показатель в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях составляет по 1 трлн сумов.

Президент подчеркнул, что заместители премьер-министра, хокимы областей, районов и городов, руководители секторов и банков будут персонально отвечать за возврат этих кредитов.