Страны СНГ должны принять скоординированные меры по адекватным совместным действиям в борьбе с кибертерроризмом, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Элдор Арипов.

В Ташкенте 29 июня проводится международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Организаторами мероприятия выступает ИСМИ при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

«Принятие скоординированных и взаимодополняющих мер позволит значительно повысить эффективность и адекватность ответа на сегодняшние вызовы в информационной сфере. Полагаю, что площадка нашего содружества может способствовать налаживанию такого сотрудничества», — сказал Элдор Арипов на открытии форума.

Директор ИСМИ отметил, что в условиях стремительной цифровизации в период пандемии коронавируса обострились угрозы информационной безопасности. В частности, растет число киберпреступлений в финансовой, кредитно-банковской сферах, создавая угрозу экономической безопасности государств.

«Трансграничный характер вызовов и угроз безопасности в информационном пространстве требует дополнения национальных усилий совместными действиями на двустороннем, региональном и международном уровнях», — добавил эксперт.

В форуме принимают участие более 50 ведущих экспертов стран содружества, а также представителей международных организаций, руководители профильных министерств и ведомств. Повестка мероприятия включает, в частности, обсуждение вопросов противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследования киберпреступлений, а также защиты прав и свобод человека в информационной среде.