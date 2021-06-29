В военных округах Министерства обороны Узбекистана продолжаются тактические учения в рамках проверки боевой готовности всех силовых структур и их взаимодействия, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Внезапная проверка боеготовности охватила авиационные, артиллерийские и батальонные тактические группы. На земле и в воздухе, в условиях, максимально приближенных к боевым, на нескольких полигонах разыгрывались сценарии батальонно-тактических учений. Личному составу частей была поставлена задача уничтожить условного противника, перешедшего границу.

Команда «Сбор» прозвучала в Юго-Западном особом и Ташкентском военном округах, а также в воинских частях ПВО и ВВС. Тактические учения прошли на территории Ангренского и Термезского общевойсковых полигонов. По легенде произошел прорыв на одном из участков государственной границы. В эти районы совершена переброска техники и вооружения, а также прибыл личный состав. Военнослужащим была поставлена задача найти и уничтожить вооруженные формирования.

Учения прошли и на военном аэродроме в Юго-западном особом военном округе. С 4:00 утра экипажи истребительной, штурмовой и вертолетной авиации выполняли многокилометровые перелеты, чтобы отработать задачи по предназначению. Проверка готовности личного состава и боевой техники прошла под руководством министра обороны генерала-лейтенанта Баходира Курбанова. Он контролировал взаимодействие всех видов и родов войск, отметили в Минобороны.

Военные лётчики на самолёте Су-25 нанесли серию ударов с воздуха по местности, где находился условный противник. Отработав стрельбу по мишеням, выполнив ракетные удары и уничтожив базы условного противника на полигоне «Термез», боевые экипажи возвратились на аэродром.

На полигоне «Ангрен» отработали взаимодействие военнослужащие всех силовых структур, то есть координировались действия воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного командований.

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