Каждый год рынок недвижимости пополняется новыми планировочными решениями. Среди большого выбора покупатель обращает внимание на количество квадратных метров, а вот на само планировочное решение и что оно предлагает для будущего хозяина — нет. Сегодня в моде продуманная функциональность, когда при проектировании учитывается портрет будущего жильца, его предпочтения и потребности.

МЖК Manhattan, исходя из современных реалий рынка, предлагает широкий выбор функциональных планировок от одно- до четырехкомнатных квартир. В данной статье подробно можно рассмотреть, какие бывают однокомнатные квартиры в бизнес-классе, кому они подойдут, в чем особенности самого комплекса.

Чтобы жить в роскоши, как на Манхеттене, не обязательно ехать далеко. Для этого достаточно переехать в Ташкент, на Дархан. Ведь именно здесь компанией First Development Group реализуется новый проект — многофункциональный жилой комплекс Manhattan. Компания предлагает более 30 вариантов планировок, в том числе и одно- и полуторакомнатных квартир, которые могут стать выгодной инвестицией или началом самостоятельной жизни.





О проекте

МЖК Manhattan — это флагманский проект компании First Development Group. Жилой квартал будет состоять из трех фаз: премиального Prime, делового Central и творческого Soho. А в его обширную инфраструктуру будут входить офисы, коворкинг-зоны, гостиница и магазины, которые сделают жизнь комфортнее не выходя за пределы дома.

МЖК возводят на пересечении улиц Махатма Ганди и Асака, напротив Central Park (бывший парк им. Тельмана). Многоэтажные дома с притягательной современной архитектурой станут украшением Дархана.

Близость к центру, закрытая безопасная территория с ландшафтным дизайном и зоной для променада, живописный вид из окна на столицу и светлые дизайнерские холлы, приветливый консьерж — все это делает повседневную жизнь значительно лучше.

Большой выбор

В МЖК Manhattan более 30 вариантов планировок, среди которых стоит выделить однокомнатные квартиры. Ведь не секрет, что они бестселлеры на рынке недвижимости. А в сегменте бизнес-класса приобретение такой квартиры может стать отличной возможностью доступно поселиться в роскошные апартаменты и стать полноправным жителем нового квартала.

Покупку небольшой квартиры в современных реалиях рынка можно также рассматривать как выгодную инвестицию — ведь квартира может приносить доход. Спрос на аренду тут будет всегда: как среди тех, кто желает арендовать квартиру на длительный срок, так и среди людей в командировках, которым уже надоела отельная специфика.

В комплексе представлены одно- и полуторакомнатные квартиры от 33,4 до 58,2 кв. м. Все предлагаемые варианты имеют удобную планировку, которая помогает легко разграничить пространство на зоны.

Как спроектированы однокомнатные квартиры в МЖК Manhattan

«Планировки, представленные в МЖК Manhattan — это решения, созданные исходя из реальных потребностей людей. Ведь мы проектируем дома от обратного — сначала мы определяем тех, кто будет жить в наших домах путем маркетинговых исследований. Поэтому даже самый требовательный клиент может подобрать себе именно ту квартиру, которая подходит ему», — рассказал начальник отдела стратегического развития и планирования компании First Development Group Улугбек Салихов.

Какие есть варианты

Рекомендации по расстановке мебели, которые можно увидеть в планировках, рождались вместе с самой квартирой, а не после. Это гарантирует расстановку мебели без лишних переживаний, куда ее поместить.

Однокомнатная квартира общей площадью 33,8 кв. м





Данное планировочное решение отлично подойдет для людей, ценящих свою индивидуальность и стремящихся к независимости. Спальная комната полностью изолирована от основного помещения, поэтому владелец такой квартиры сможет наслаждаться спокойным отдыхом. Из кухни есть выход на балкон, что обеспечивает приток свежего воздуха и солнечного света. А в коридоре есть специальная ниша для установки вместительного шкафа, поэтому у вас не возникнет сложностей с хранением одежды.

Полуторакомнатная квартира общей площадью 39,3 кв. м





Данный вариант отлично подойдет для молодой семьи, которая пока еще не обзавелась детьми. В компактной квартире специально для отдыха предусмотрена отдельная комната, а для вечеринок и встреч с друзьями — гостиная, объединенная с кухней.

Полуторакомнатная квартира общей площадью 59,25 кв. м





Эта квартира станет оптимальным выбором для смелых и творческих людей. Данный вариант расширяет жилое пространство, поэтому открывает массу возможностей для разнообразных вариантов современного ремонта.

У этой квартиры есть две отличительные особенности: она имеет отдельную комнату и огромную гостиную, которая объединена с кухней. Если к вам часто приходят гости, то вы сможете отдыхать с ними в полном комфорте.

Как определиться с выбором

Если тяжело определиться с выбором, какая квадратура подойдет именно вам, то стоит получить консультацию у специалистов. Подобрать планировку мечты, получить подробную информацию, ознакомиться с макетом проекта и увидеть ход строительства можно в офисе продаж МЖК Manhattan.

МЖК Manhattan реализует квартиры на выгодных для клиента условиях: скидки при 100-процентной оплате и возможность приобрести апартаменты в рассрочку до 24 месяцев.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

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