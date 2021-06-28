Сенат Олий Мажлиса на 16-м пленарном заседании 26 июня одобрил увеличение расходов государственного бюджета в 2021 году на 13,1 трлн сумов (около 1,2 млрд долларов), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В частности, в комментарии к проекту закона отмечается, что бюджет «прочих организаций» увеличивается на 1,12 трлн сумов — с 23,5 трлн до 24,6 трлн сумов — в связи «с повышением денежного обеспечения сотрудников силовых структур, выделением дополнительных штатов и укреплением материально-технической базы».

Сенаторы приняли закон без обсуждений и вопросов. Только три члена Сената выступили с докладами о целесообразности закона и призвали проголосовать за принятие документа.

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Узбекистана 12 февраля президент сообщал, что зарплата всех сотрудников внутренних дел повысится на 30%, а тех, кто несет службу непосредственно в махалле, — на 60%. Вместе с тем он отметил, что народ недоволен работой правоохранителей.

«Газета.uz» в марте сообщала, что с начала года МВД в рамках госзакупок заключило договоры на приобретение 50 автозаков, 16 бортовых тентовых автофургонов, 30 автобусов и другого транспорта на 48,5 млрд сумов.