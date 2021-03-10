Главное управление финансирования и материально-технического обеспечения МВД Узбекистана с начала года заключило ряд договоров в рамках государственных закупок на приобретение автомобилей и техники на более чем 100 млрд сумов, обратила внимание «Газета.uz».

Автозак на шасси ГАЗон NEXT от «Рускомтранса». Иллюстрация.

5 марта МВД заключило договор с ООО Kran va Maxsus Texnikalari на приобретение 50 автомобилей для перевозки спецконтингента (автозак) на шасси ГАЗон NEXT. Сумма контракта составляет 23,96 млрд сумов (один автозак обходится в 479,2 млн сумов).

Фото: uzkamaz.uz.

Кроме того, по договору от 15 февраля МВД закупило у UzAuto Trailer 16 бортовых тентовых автофургонов КАМАЗ (4326−1053−15) с колёсной формулой 4×4. Сумма договора — 9,77 млрд сумов (один фургон обходится в 610,6 млн сумов).

Ещё одна госзакупка — 50 грузовых автомобилей Isuzu NQR71 PL, специализированных для перевозки спецконтингента. Сумма договора — 26,45 млрд сумов (один грузовик обходится в 529 млн сумов).





Главное управление финансирования и материально-технического обеспечения МВД в рамках договора от 16 февраля также приобрело у дилера Самаркандского автомобильного завода 30 автобусов SAZ NP 26 за 11 млрд сумов (368 млн сумов за единицу), а также 66 таких же автобусов, но без сидения, за 23,6 млрд сумов (358 млн сумов).

25 февраля МВД закупило дополнительно 30 автобусов SAZ NP 26 за 11 млрд сумов.

Согласно договору от 26 февраля, МВД приобрело 51 Damas-2 D84 для кинологов на 3,74 млрд сумов (по 73,5 млн сумов за единицу).