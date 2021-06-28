Департамент государственного финансового контроля Министерства финансов в ходе проверок целевого расходования бюджетных и внебюджетных средств в структурных подразделениях Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, а также предприятий «Тоза худуд» в 2017—2020 годах выявил финансовые ошибки и недостатки на 87,3 млрд сумов, сообщила пресс-служба Минфина.





По данным министерства, при начислении заработных плат, трудовых отпусков, материальной помощи и премий в Госкомэкологии работниками незаконно израсходовано 9,4 млрд сумов. Больше половины этих средств (4,9 млрд сумов) приходится на Ташкент.

Кроме того, не обеспечено взыскание 3,8 млрд сумов поступлений (1,5 млрд сумов — Ташкент), направляемых в специальный фонд за загрязнение окружающей среды, выброс отходов и нанесение ущерба природе. Здесь же за счёт бюджетных и внебюджетных средств излишне и нецелесообразно потрачено 2,2 млрд сумов на другие расходы (1,9 млрд сумов — Ташкент), говорится в заявлении ведомства.

Надзорный орган также установил, что на предприятиях «Тоза худуд» при выплате зарплат и других платежей, закупке спецтехники и мусорных контейнеров, строительстве полигонов допущены нарушения на 77,9 млрд сумов (37% или 29 млрд сумов приходится на Андижанскую область, 13% или 10,6 млрд сумов — на Ферганскую область).

К примеру, бухгалтер андижанского предприятия «Тоза худуд» перевёл на свою карту и присвоил 282,7 млн сумов, а в Кашкадарье из-за необоснованно завышенного размера заработной платы работникам было выплачено 1,7 млрд сумов сверх зарплаты.

Аналогичные случаи отмечены в Навои (1,5 млрд сумов), Самарканде (776,4 млн сумов), Сурхандарье (262,1 млн сумов), Каракалпакстане (236,3 млн сумов), Джизаке (173 млн сумов), Хорезме (101,6 млн сумов), Сырдарье (50,5 млн сумов) и Бухаре (29,6 млн сумов), а также в Каракалпакстане (236,3 млн сумов), уточнили в Минфине.





Кроме того, В результате нецелевого использования специальных транспортных средств и несоблюдения норм расхода горюче-смазочных материалов врегиональных предприятиях «Тоза худуд» израсходовано 44,2 млрд сумов.

При строительстве вспомогательных зданий, автогаражей, административных зданий и сооружений в полигонах бытовых отходов путём включения в отчёты невыполненные по факту работы в Ташкенте присвоено 695 млн сумов, Сырдарье — 587,5 млн, Навои — 201,6 млн, Андижане — 104,8 млн, Джизаке — 91 млн, Фергане — 36 млн и Хорезме — 25 млн сумов.

В министерстве добавили, что предприятия «Тоза худуд» также нарушили закон «О государственных закупках», заключив незаконные договоры на 11,3 млрд сумов, из них больше всего в Самарканде — 7,1 млрд.

Собранные по данным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.