Узбекистан продолжит реформы, направленные на обеспечение защиты прав и свобод человека, верховенства закона. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту 29 декабря.

В частности, принцип «один суд — одна инстанция», который внедряется с нового года, должен стать главным критерием обеспечения справедливости, законности и стабильности судебных решений, подчеркнул он.

Сегодня жалобы на решения областных судов ими же и рассматриваются. Только в 2019 году 13 тысяч таких решений областных судов были изменены или отменены Верховным судом.

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«Со следующего года будут упразднены дублирующие судебные инстанции. Не отвечающая стандартам правосудия практика рассмотрения дел в надзорном порядке будет отменена», — сказал глава государства.

С нового года три категории судов областного уровня — по гражданским, экономическим и уголовным делам — будут объединены в один суд. Будет введена практика предварительного слушания в суде. Так, при наличии достаточных оснований для приостановления или прекращения дела суд в кратчайшие сроки примет соответствующее решение, в связи с чем отпадет необходимость возвращать дело в органы следствия или прокуратуры, как это было ранее.

В Верховном суде образована специальная судебная структура по рассмотрению инвестиционных споров и дел о конкуренции. Теперь инвестор может по своему усмотрению напрямую обратиться в Верховный суд для разрешения спора.


Кроме того, продолжится работа по более широкому внедрению принципа гуманизма в систему исполнения наказаний, заявил Шавкат Мирзиёев. В частности, исходя из международных стандартов поэтапно сократят 25 колоний-поселений.

«Впредь если наказание, назначенное лицу, впервые приговоренному к лишению свободы, будет заменено более мягким, то он, вместо определения в колонию-поселение, будет направлен под пробационный надзор. В результате такого послабления 6 тысячам лиц, отбывающих ныне наказание, будет предоставлен шанс жить у себя дома с семьей под присмотром махалли», — указал он.

В то же время полномочия по замене наказания более мягким и подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении передаются от учреждения по исполнению наказаний вновь создаваемой Гуманитарной комиссии.

Президент подчеркнул, что необходимо кардинально пересмотреть систему предотвращения пыток в оперативно-розыскной деятельности, органах следствия и исполнения наказаний.

«Абсолютно справедливо, что подобные случаи, которые до сих пор имеют место, вызывают серьезное возмущение граждан и вредят международной репутации нашей страны», — признал он.

Палатам Олий Мажлиса и Национальному центру по правам человека следует в двухмесячный срок разработать предложения по расширению полномочий омбудсмана в области предотвращения пыток, а также усиления общественного контроля в этой сфере. Необходимо наладить систему ежеквартальных мониторинговых посещений следственных изоляторов и пенитенциарных учреждений при участии представителей общественности.