Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 24 июня состоялось видеоселекторное совещание, посвященное результативности проводимой работы в сферах инвестиций и экспорта, а также обсуждению приоритетных задач на период до конца года, сообщила пресс-служба главы государства.

С начала 2017 года в Узбекистане из всех источников было освоено 716 трлн сумов (83 млрд долларов). Из них около 27 млрд долларов привлечены из-за рубежа.

Почти 65% освоенных инвестиций приходятся на промышленные и инфраструктурные проекты. В результате за последние 4 года доля промышленности в структуре ВВП страны выросла с 25% до 33%, а объем промышленного производства увеличился в 1,3 раза.

За этот период было запущено более 47 тысяч крупных, средних и малых проектов на сумму 441 трлн сумов, создано более 680 тысяч постоянных рабочих мест.

Кроме того, за последние 4 года 100 трлн сумов вложено в реализацию проектов в сферах местной промышленности, сельского хозяйства и оказания услуг.

На совещании была проанализирована эффективность инвестиций.

«Каждый привлеченный доллар должен приносить положительный результат нашему народу, регионам и отраслям. Сколько рабочих мест можно создать, сколько экспорта можно осуществить, если бы ситуация в районах изменилась! У хокимов, не занимающихся инвестициями и экспортом, нет будущего», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Как показывает анализ, за каждый выделенный миллиард сумов в Наманганской области создано 12, в Андижанской — 11, в Навоийской и Сырдарьинской областях — 8−9 новых рабочих мест. В Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях этот показатель составил 6−7, а в Кашкадарье и Ферганской области — 5. В Каракалпакстане, Джизакской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях, в Ташкенте — лишь 3−4 рабочих места.

Еще один пример: в Ташкентской области за последние четыре года было создано всего 40 тысяч новых рабочих мест при вложении иностранных инвестиций и банковских кредитов на 950 млн долларов. Соотношение — 24 тысячи долларов на одно рабочее место. При этом в Наманганской области было создано 52 тысячи рабочих мест при вдвое меньшей сумме.

Отмечалось также, что более 2000 предприятий работают с низкой мощностью, а в некоторых районах объем производства снизился.

Президент подчеркнул, что основной задачей руководителей отраслей и регионов должно быть повышение инвестиционной активности и вместе с тем повышение эффективности вложений.

Министерству инвестиций и внешней торговли поручено совместно с хокимами областей выявить неиспользованные возможности для промышленности в каждом районе и городе, а также разработать целевые инвестиционные проекты.

Так, повсеместно существует огромный спрос на мебель и есть условия для ее производства. Постановление президента Узбекистана «О мерах, направленных на развитие мебельной промышленности в регионах республики» от 21 июня расширило возможности в этом направлении.

Нукуский, Андижанский, Алтынкульский, Ромитанский, Каршинский, Карманинский, Пастдаргомский, Узунский, Багдадский, Уртачирчикский и Ханкинский районы, города Джизак, Карши, Наманган и Янгиер специализированы на производство мебели. В них будут организованы малые зоны мебельной промышленности с размещением 450 проектов на сумму 200 млн долларов и созданием не менее 7500 новых рабочих мест.

Кроме того, из более чем 5000 мебельных предприятий в стране 1500 действуют как домашние цехи. Теперь, как ожидается, они могут выйти на промышленный уровень, производить больше продукции и принимать больше работников.

Президент дал указания по реализации аналогичных проектов в кожевенно-обувной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, ювелирной, пищевой промышленности и индустрии строительных материалов.

Отмечалось, что в этом году в кожевенно-обувной отрасли должно быть запущено в срок 112 проектов на сумму 202 млн долларов, в электротехнической — 45 проектов на 140 млн долларов, в фармацевтической — 36 проектов на 146 млн долларов.

На совещании обсуждены также вопросы эффективного использования пустующих зданий.

За последние годы восстановлена деятельность 11 тысяч таких объектов. В частности, на базе бывшего предприятия «Андижанмаш» организована малая промышленная зона, создано 24 новых предприятия и более тысячи рабочих мест. Очередные примеры — «Технопарк» в городе Ташкенте и Механический завод в Фергане.

Однако сегодня простаивают и работают с низкой загрузкой еще 19 тысяч объектов, говорится в сообщении. Ответственным лицам поручено провести полную инвентаризацию, создать электронную платформу, оказать предпринимателям практическую помощь в реализации проектов.

В нынешнем году планируется запустить 226 крупных отраслевых и региональных проектов на сумму 6,5 млрд долларов и создать 35 тысяч новых рабочих мест. Их исполнение также рассмотрено на совещании. Указаны проекты, реализация которых запаздывает, определены меры по их своевременному запуску.

Подчеркнута необходимость повышения эффективности проектов с участием внешних государственных заимствований. Президент дал указания по обеспечению прозрачности тендеров, экономии средств через оптимизацию проектов.

Ожидается, что в этом году в рамках 756 проектов будут освоены 7,7 млрд долларов в виде прямых иностранных инвестиций и кредитов без обеспечения. Глава государства поручил привлечь эти средства в отраслевые и региональные проекты.

На совещании рассмотрено также выполнение прогнозных показателей по экспорту. Отмечалась важность полностью задействовать возможности в этой сфере, наверстать спад, обусловленный рыночной конъюнктурой, за счет экспорта продукции других отраслей и дополнительного объема товаров.