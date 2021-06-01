Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая ознакомился инвестиционными проектами, которые планируется реализовать в компании «Технопарк», сообщила пресс-служба главы государства.





В частности, намечено организовать мощности по производству 1 миллиона стиральных машин (основные партнёры — Samsung Electronics и Whirlpool), 15 тысяч тонн медных труб (Jiangsu Xingrong и Otto Junker), 3 тысячи промышленных водонагревателей, 75 тысяч торговых холодильников и морозильников, 1 миллион квадратных метров HPL-панелей и сэндвич-панелей с полиизоциануратным утеплителем, а также 30 тысяч тонн изоляционных материалов из базальтового камня.

В рамках проектов, запуск которых запланирован на текущий год, ожидается создание более 2000 рабочих мест.

Шароф Рахманов сообщил, что общая стоимость проектов превысит 150 млн долларов.

Скрин видео «Узбекистан 24».

«Технопарк», учреждённый хокимиятом Ташкента, уже реализует ряд промышленных проектов. Некоторые из них, включая производство электронных счётчиков воды, также были презентованы президенту 1 февраля. Среди инвесторов проектов был указан инвестиционный фонд Abu Dhabi Uzbek Investment.





Сначала 2020 года компания выпускает газовые смарт-счётчики под товарным знаком Osten. Поданным «Газеты.uz», проект предусматривает поставку 3,54 млн электронных приборов учета газа на 5,28 трлн сумов (около 507 млн долларов США покурсу Центробанка на 1 декабря) до июля 2021 года.

Согласно данным информационно-поисковой системы «Интеллектуал Мулк», заявку на регистрацию товарного знака Osten подали компании Artel Engineering and Management и J-United Group (единственный учредитель — Джахонгир Артыкходжаев, являющийся хокимом Ташкента).