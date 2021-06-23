Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 июня провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

«Лидеры обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Центральной Азии и подчеркнули необходимость продолжения тесного диалога и координации усилий в целях обеспечения безопасности и стабильности, укрепления добрососедства в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день президент Таджикистана принял глав делегаций — участников 16-го заседания секретарей советов безопасности Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии также принимал участие заместитель секретаря Совета безопасности Узбекистана Бобур Усманов.

На встрече особое внимание стороны уделили нынешней военно-политической ситуации в Афганистане и тревожным тенденциям её эскалации, сообщила пресс-служба таджикского лидера. «Газета.uz» сообщала, что талибы 21 июня захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных отступили на территорию соседнего государства. ГКНБ Таджикистана оценивает обстановку на линии границы между странами как напряжённую.

Кроме того, Эмомали Рахмон также переговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны также подробно обсудили сегодняшнюю военно-политическую обстановку в соседнем Афганистане. Была отмечена важность всестороннего содействия практическому запуску межафганского переговорного процесса.

Главы государств с обеспокоенностью высказались о «резком обострении ситуации в северных и северо-восточных районах этой страны», что приводит к «росту напряженности и отрицательно сказывается на общее положение с обеспечением региональной безопасности».