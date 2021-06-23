Узбекистан принял решение о вступление в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТЮРКПА). Об этом заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев на встрече с делегацией ТЮРКПА в Ташкенте, сообщает агентство «Анадолу».

В состав делегации, возглавляемой депутатом парламента Турции Исметом Учмой, вошли парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, туристической, научной, культурной и других сферах, в том числе в рамках сотрудничества тюркоязычных государств, уточняет пресс-служба Сената.

ТЮРКПА была образована в 2008 году. Ассамблея нацелена на содействие развитию межпарламентских отношений между тюркоязычными странами. Её членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.