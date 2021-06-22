Узбекистан предлагает России увеличить количество регулярных авиарейсов до 14 в неделю на паритетной основе с соблюдением необходимых карантинных требований. Об этом 22 июня заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Кроме того, Узбекистан считает целесообразным поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами по наиболее востребованным направлениям. Этот вопрос также поднимался в мае на встрече президента Шавката Мирзиёева с генеральным директором — председателем правления компании «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым.

Абдулла Арипов назвал важным интерес со стороны компании «Российские железные дороги» к участию в проекте строительства трассы афганского железнодорожного коридора Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, который «позволит сформировать принципиально новую модель международной железнодорожной коммуникации».

«Необходимым считаем ускорить проработку таможенными и фитосанитарными органами двух стран вопросов, связанных с организацией регулярного маршрутного поезда „Агроэкспресс“ по принципу „зелёного коридора“, обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции в пределах не более пяти дней», — заявил глава правительства Узбекистана.

Напомним, Россия с 1 апреля возобновила авиасообщение с Узбекистаном. Регулярное авиасообщение Москва-Ташкент было возобновлено на взаимной основе с частотой один раз в неделю. С 10 июня добавилось ещё два регулярных рейса по маршруту Ташкент-Москва — Uzbekistan Airways по вторникам, «Аэрофлот» — по четвергам.

Напомним, между Ташкентом и Москвой с 10 июня запустили дополнительные регулярные авиарейсы. Самолеты российского «Аэрофлота» теперь летают между столицами каждый четверг и воскресение, а UzAirways — по вторникам и субботам. Ташкент и Москву до этого соединяли только два рейса в неделю.