Еще два регулярных рейса из Ташкента в Москву запускаются с 10 июня, сообщила пресс-служба посольство России в Узбекистане.

Авиакомпания Uzbekistan Airways дополнительно будет выполнять рейс HY603 по вторникам, а «Аэрофлот» — SU1891 по четвергам.

Напомним, сейчас действуют только два регулярных рейса в Москву — Uzbekistan Airways HY603 по субботам и «Аэрофлот» SU1891 по воскресеньям.

Только к регулярным рейсам допускаются все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учёта ограничений по въезду в Россию, предусмотренных распоряжением правительства РФ 635-р от 16.03.2020 года.

Как сообщалось ранее, с 15 июня Uzbekistan Airways переводит московские рейсы из аэропорта «Внуково» в «Домодедово».