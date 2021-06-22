В областях Узбекистана начался сбор урожая «раннеспелой» моркови, полное созревание которой задержалось почти на месяц из-за погодных условий, сообщило Министерство сельского хозяйства.

«Массовый сбор запланирован на первые числа июля. Это позволит полноценно обеспечить рынок свежей морковью и приведёт к постепенному снижению её стоимости», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» писала, что стоимость моркови на рынках страны резко подорожала, достигая 11 тысяч сумов за кг. В целом с начала года цены на этот продукт поднялись на 60%. В Минсельхозе объяснили это высокими ценами на морковь за границей, а также холодами, которые отсрочили созревание.

По данным Минсельхоза, в 2021 году планируется посадить морковь на общей площади 124,4 тысячи га (на 18,2 тысячи га больше, чем в прошлом году), всего планируется вырастить 2,3 миллиона тонн моркови. Годовой спрос населения составляет 800 тысяч тонн. Остальной объём выращенной моркови направляется на экспорт и переработку.

Морковь высаживается в соответствии с почвенно-климатическими условиями в районах Каракалпакстана, Джизакской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской и Хорезмской областей.