На крупных дехканских рынках Узбекистана резко выросли цены на морковь, следует из обследования Государственного комитета по статистике от 16 июня.

В регионах цены варьируются от 3000 до 11 тысяч сумов за кг. Морковь с начала года подорожала на 60,6% (в апреле — на 12,8%, в мае — 30,2%). Это непривычно дорого для этого месяца, поскольку обычно эта овощная культура стоила в пределах 5000 сумов. Например, в июне 2019 годацена на морковь составляла от 1000 до 5000 сумов, а в июне 2020 года — от 1000 до 4500 сумов.

По данным EastFruit, примерно два месяца назад розничные цены на морковь была 2−3 раза ниже, хотя привычная картина должна быть выглядеть по-другому.

В апреле 2021 года резко выросли цены на морковь прошлогоднего урожая. Набравши «высоту» в начале мая, цены на прошлогоднюю морковь в Узбекистане не снижаются, а напротив — продолжают расти, правда, более медленным темпом.

Хотя привычная картина по идее должна быть иной: появление на рынке урожая текущего года и постепенное увеличение его объемов как минимум не позволяют расти ценам на прошлогоднюю морковь, пишет издание.

По состоянию на 11 июня 2021 года оптовые цены на морковь прошлогоднего урожая в 5 раз выше, чем на аналогичную дату прошлого года.





Столь непривычное поведение также наблюдается в ценах на урожай текущего года. Цены на этот продукт, остановив падение в конце апреля, буквально «замерли» на том же уровне. Хотя, в первой декаде июня прошлого года цены на раннюю морковь упали почти в 2 раза и были ниже почти 3,5 раза, чем текущие цены.





При этом поведение цен на морковь в Узбекистане целом повторяет динамику цен на этот продукт на основном экспортном рынке сбыта плодоовощной продукции Узбекистана — в России, где цены за полгода увеличились вдвое ((на 102,68%), а также в соседнем Таджикистане

Специалисты EastFruit считают, что у узбекских производителей и экспортёров моркови открылись отличные возможности экспорта этой продукции на российский рынок.

Отмечается активная отгрузка моркови и свеклы на экспорт в этом направлении, в том числе через Казахстан. Причём, если в период с апреля по июнь из Узбекистана, как правило, экспортируют только молодую (раннюю) морковь, то судя по динамике цен на прошлогоднюю морковь, в этом году ассортимент отгружаемой на экспорт моркови расширился за счёт запасов урожая прошлого года.

Поскольку Россия является самым крупным и основным экспортным рынком сбыта плодоовощной продукции Узбекистана, то рост цен на определенные продукты в России неизменно отражается и на росте цен на эти же товары в Узбекистане, пишет издание.

По данным Госкомстата, в январе-мае Узбекистан экспортировал 39,1 тысяч тонн моркови на 5 млн долларов. Основными рынками сбыта плодоовощной продукции остаются Казахстан, Россия, Кыргызстан и Китай.