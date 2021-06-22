Постановлением президента Узбекистана от 19 июня определены задачи Агентства культурного наследия, образованного в апреле при Министерстве туризма и спорта.

Задачи агентства:

в сфере охраны объектов материального культурного наследия:

выявление, принятие на учёт, охрану, пропаганду, ведение государственного реестра, электронного каталога, паспортов и государственных кадастров, определение охранных границ объектов материального культурного наследия;

рациональное использование объектов материального культурного наследия, в том числе эффективное управление ими на основе государственно-частного партнерства, цифровизацию сферы и внедрение современных IT;

проведение работ по сохранению на объектах недвижимости материального культурного наследия, выполнение функции заказчика, непрерывное ведение научно-технического контроля, проведение экспертизы на предмет влияния историко-культурной экспертизы и проектно-сметной документации на историко-культурную ценность;

в сфере музеев:

ведение государственного каталога национального музейного фонда, включение музейных экспонатов и музейных коллекций в состав национального музейного фонда, их выведение из состава фонда, выдачу в порядке универсального правопреемства специального разрешения для перехода от одного лица ко второму лицу;

координацию и развитие работы музеев, определение категорий музеев, обеспечение открытости национального музейного фонда, изучение и популяризацию, а также выполнение работ по реставрации и сохранению музейных экспонатов и музейных коллекций;

в сфере особо охраняемых историко-культурных территорий:

охрану особо охраняемых историко-культурных территорий, разработку паспортов, планов управления, режимов и определение охраняемых границ, сохранение историко-культурной ценности, уникальности, природного ландшафта и своеобразных особенностей этих территорий и исторических махаллей;

рекомендацию о включении исторических мест в Список всемирного наследия, контроль за выполнением требований Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, рекомендаций ЮНЕСКО, Центра всемирного наследия и Комитета всемирного наследия на территории страны;

в сфере археологии:

поддержка, координация и контроль за археологическими исследованиями, выдача разрешений на археологические исследования, проведение экспертизы и обеспечение сохранности научных отчётов;

ведение государственного каталога археологических экспонатов, организация передачи их государству, закрепление археологических экспонатов за учреждениями науки, культуры, образования, а также их отчуждение;

охрана объектов археологического наследия, незамедлительное проведение исследований на археологических объектах, находящихся на грани разрушения, консервация и превращение археологических объектов в музеи, а также создание археологических парков;

в сфере культурных ценностей внутри страны и за рубежом:

охрана культурных ценностей, включая выдачу сертификатов на вывоз за пределы Узбекистана и ввоз культурных ценностей в страну, координация их реализации, проведение художественной экспертизы, определение категории и ведение государственного реестра культурных ценностей;

выявление, а также создание и регулярное обновление полной базы данных по культурным ценностям за рубежом, относящимся к истории и культуре нашей страны, возвращение на Родину оригиналов либо копий, фото- и видеоизображений этих ценностей;

издание на разных языках и освещение в СМИ и интернете библиографических сборников, каталогов, книг-альбомов, информационных бюллетеней и другой печатной продукции, содержащей научные данные.

Решения, принятые агентством в рамках своей компетенции, являются обязательными к исполнению органами государственного и хозяйственного управления, исполнительной власти на местах, другими организациями и их должностными лицами, а также гражданами.

Обязательным также является согласование с агентством проектов нормативно-правовых актов в сфере и генеральных планов населённых пунктов, в которых расположены объекты недвижимости материального культурного наследия.

Проекты работ по строительству, сносу и благоустройству объектов недвижимости материального культурного наследия, а также объектов, расположенных на особо охраняемых историко-культурных территориях, на территориях, включённых в Список всемирного наследия, и их охраняемых границах, согласовываются с агентством в обязательном порядке. Проекты по территориям (объектам), включённым в Список всемирного наследия, согласовываются с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО через Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО.

Документом установлено, что список объектов материального культурного наследия, музеев, спортивных комплексов и других объектов показа утверждается Координационным советом по вопросам развития государственно-частного партнёрства и цифровизации в сферах туризма, спорта, культурного наследия, транспортной логистики и услуг.

До 1 октября 2021 года поручено установить на входе-выходе объектов показа из перечня совета электронные турникеты или другие устройства автоматической регистрации прибывающих.

С 1 января 2022 года продажа билетов на объектах показа без интеграции с единой электронной системой считается нарушением порядка использования контрольно-кассовой техники и расчётных терминалов.