Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на брифинге 21 июня ответил на вопросы касательно предстоящих выборов президента, которые, как ожидается, состоятся 24 октября.

Журналистка Amerika Ovozi Навбахор Имамова спросила, когда начнётся предвыборный процесс в Узбекистане, будет ли Шавкат Мирзиёев повторно баллотироваться в президенты и когда он лично объявит о своём решении касательно президентских выборов.

Пресс-секретарь президент Шерзод Асадов заявил, что работы по организации президентских выборов уже начаты. По его словам, Узбекистан неоднократно принимал миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и готов провести подготовительный процесс в соответствии с передовыми мировыми стандартами, в частности, стандартами ОБСЕ.

«Это означает, что до старта предвыборного процесса осталось не так много времени — это конец июля, и нам придётся подождать до тех пор, чтобы узнать, кто и когда выдвинет свою кандидатуру. Прежде всего, это конституционное право каждого кандидата, каждого гражданина», — сказал он.

Шерзод Асадов заявил, что роль СМИ в освещении избирательного процесса будет важной. «И мы ожидаем, в первую очередь, от всех СМИ, в том числе иностранных СМИ, аккредитованных в Узбекистане, объективности и беспристрастности», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он также сообщил, что для иностранных журналистов обязательно разработают общепринятые процедуры аккредитации в соответствии со стандартами и требованиями. «Все аккредитованные иностранные СМИ могут легко освещать избирательный процесс в Узбекистане», — отметил Шерзод Асадов.

В начале июня лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров сообщил, что партия планирует объявить своего кандидата в президенты в июне. «Газете.uz» подтвердили в «Миллий тикланиш», что съезд партии, на котором планируется объявить кандидата, ожидается после 24 июня.

Согласно Избирательному кодексу, политическая партия может выдвигать кандидата в президенты не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании (при условии, что партия зарегистрирована Министерством юстиции). Сама избирательная кампания объявляется Центральной избирательной комиссией в СМИ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий президента.