Заместитель спикера Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в интервью проекту Alter Ego рассказал о подготовке к предстоящим выборам президента Узбекистана, которые состоятся 24 октября.

По его словам, партия «Миллий тикланиш» начала подготовку к президентским выборам сразу после парламентских выборов в конце 2020 года. Над предвыборной программой работает специальная рабочая группа фракции. Политик отметил, что в программе будут «идеи, отвергающие нынешнюю политику» президента Шавката Мирзиёева.

«У нас не только оригинальные [идеи], у нас есть идеи, я сейчас, конечно, всё не расскажу, потому что группа ещё не представила нам всю полноценную информацию. Вкратце: у нас будут совершенно другие [идеи], отвергающие даже в некоторых частях нынешнюю политику. У нас будет альтернативная идея. Мы не во всём согласны», — заявил лидер партии.

Алишер Кадиров заявил, что против того, чтобы люди много жаловались. Он сообщил, что большинство обращений в народные приёмные президента состоят из «незаконных требований людей» к правительству.

«К депутатам тоже приходят такие обращениям пачками. „У меня дома нет холодильника, а я отдал свой голос такому-то депутату“… И некоторые партии, у которых много средств, идут и покупают холодильники тоже. В этом смысле народные приёмные служат развитию нашего народа или мешают этому?» — задался вопросом депутат.

Лидер «Миллий тикланиш» считает, что решать проблемы таким образом равноценно тому, чтобы оставить людей с прежним мировоззрением.

«Наша партия будет продвигать идею об интегрировании народных приёмных в судебную систему. Как первоначальная стадия судебной системы, где каждое обращение будет рассмотрено как обращение в суд и дана правовая оценка… Человек обращается в суд и требует своё право», — рассказал он.

Алишер Кадиров считает, что инстанция будет определять «правильность» обращения, передавать дальше на рассмотрение суду или отклонять их с объяснением причины.

Партия «Миллий тикланиш» планирует объявить своего кандидата в президенты в июне. Согласно Избирательному кодексу, политическая партия может выдвигать кандидата в президенты не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании (при условии, что партия зарегистрирована Министерством юстиции). Сама избирательная кампания объявляется Центральной избирательной комиссией в СМИ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий президента.

«Не наша цель какими-то сюрпризами удивлять наших избирателей. Мы ожидаем с этих выборов действительно результат, добиться чего-то… Насчёт кандидата у нас идут разработки. Вы лучше меня знаете, что это будет непросто. Но наши кандидаты будут продвигать то, что должно менять у нас в обществе. Эти идеи сейчас разрабатываются нашей специальной группой в закрытом режиме, мы не распространяемся», — заявил он.

Депутат указал, что у партии есть «определённый список» кандидатов. По его словам, планируется провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы определить единого кандидата от партии, который будет способен отстаивать предложения, разрабатываемые рабочей группой «Миллий тикланиш».

«Конкуренты не будут простыми. Я уверен в этом… Мы готовимся к конкуренции с другими. Мы сами хотим добиваться чего-то. Мы на выборах будем объяснять людям, избирателям, что если наш кандидат выиграет, то будет вот это. Конкретные предложения, что будем менять. Что делается правильно, что делается неправильно», — отметил он.

Алишер Кадиров отметил заслуги нынешнего президента Шавката Мирзиёева, но считает неправильным «просто из благодарности к нему не конкурировать».

«Вот эти изменения из-за его политической воли. Я был на нескольких встречах с президентом. Он искренне говорит: „конкурируйте, возьмите, делайте“. Этот человек действительно хочет менять Узбекистан», — заявил депутат.

В послании парламенту в конце 2020 года Шавкат Мирзиёев заявил, что президентские выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».

Президент Узбекистана пригласил полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ для наблюдения за октябрьскими выборами.