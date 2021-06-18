На чемпионате Азии по таэквондо WT, проходившем в Ливане с 14 по 18 июня, сборная Узбекистана завоевала 10 медалей и показала лучший результат в истории команды, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В последний день соревнований свои поединки провели Никита Рафалович (-80 кг) и Нияз Пулатов (-63 кг). Первый спортсмен в полуфинале уступил представителю Китайского Тайбэя и завоевал «бронзу», а Нияз Пулатов выиграл свой финал и добыл золотую медаль.

По итогам азиатского первенства сборная Узбекистана завоевала три золотые, одну серебряную и шесть бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачёте после южнокорейских спортсменов.

Сильнейшими на континенте стали Чарос Каюмова (-53 кг), Феруза Содикова (-62 кг) и Нияз Пулатов (-63 кг). Единственную серебряную медаль в копилку сборной принесла Мадинабону Маннопова (-49 кг). «Бронзу» завоевали Джасур Джайсунов (-68 кг), Шохсанам Аъзамова (-46 кг), Шахбоз Тусматов (-74 кг), Никита Рафалович (-80 кг), Шухрат Салаев (-87 кг) и Шохрух Раджабов (+80 кг).