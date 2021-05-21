Государственные доли в уставном капитале футбольных клубов из Суперлиги (9) и Про-лиги (4) передаются в ведение государственных органов и хозяйственных обществ (компаний) для их последующей продажи. Это следует из постановления Кабинета Министров от 30 апреля «О мерах по повышению эффективности деятельности футбольных клубов».

Согласно документу, владельцем и генеральным спонсором столичного «Бунёдкора» становится хокимият Ташкента. Ранее на фоне информации об убытках «Газета.uz» сообщала о передаче администрации города другой столичной команды — «Пахтакора».

Госдоли в клубах Суперлиги «Навбахор» (Наманган) и «Сурхон» (Сурхандарья), а также играющих в Про-лиге «Шуртан» (Кашкадарья), «Нефтчи» (Фергана) и «Динамо» (Самарканд) передаются в управление областных хокимиятов. В то же время, владельцем и генеральным спонсором «Насафа» (Кашкадарья) стала компания «Шуртанский газохимический комплекс», «Алмалыка» — АГМК, «Бухары» — Бухарский нефтеперерабатывающий завод, «Локомотива» — «Узбекистон темир йуллари», «Метталурга» — «Узметкомбинат», «Машъала» — «Узбекнефтегаз».

В течение месяца перечисленные организации и компании должны будут совместно с Министерством туризма и спорта разработать «дорожную карту» по эффективному использованию стадионов и повышению их рентабельности.

В частности, объекты на основе государственно-частного партнёрства будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Также на их территории появятся кафе и рестораны, спортивные магазины, кинотеатры. Количество проводимых на стадионах мероприятий (соревнований, концертов и других) будет увеличено, говорится в постановлении.

Данные изменения 12 мая прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев (на момент публикации новости пост в Telegram-канале был удалён).

Он пояснил, что одной из причин возвращения государственной доли 13 команд из Агентства по управлению государственными активами в ведение хокимиятов и компаний стало недовольство со стороны Азиатской футбольной конфедерации. Согласно Регламенту лицензирования АФК, все клубы не могут принадлежать одной организации. Глава ПФЛ добавил, что до 2030 года все эти клубы должны быть проданы частному сектору.