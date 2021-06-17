АКБ «Кишлок курилиш банк» с IT-компанией MayaSoft LLC представляют комплексное решение MARTA для приема оплат с бесконтактных карт платежной системы HUMO. Банк предоставляет возможность для предпринимателей использовать телефон на платформе Android с функцией NFC в качестве полноценного терминала HUMO.

Данная технология направлена на сегмент самозанятых, а также малый и средний бизнес Узбекистана для предоставления предпринимателям более доступного по цене и удобного решения для приема бесконтактных платежей.

MARTA реализована на базе технологии SoftPos. Она представляет собой мобильное приложение и веб-сервис для работы с банковскими картами по доступной цене. При помощи приложения системы привычный смартфон со встроенным NFC-интерфейсом становится полноценным терминалом для приема банковских карт. Технология помогает одному клиенту банка подключить к системе до 50 мобильных терминалов. При этом платеж до 50 тысяч сумов проводится без ПИН-кода, а платежи более 50 тысяч сумов обычно производятся картодержателем путем набора ПИН-кода.

MARTA предоставляет пользователям аналитические инструменты в личном кабинете. Данная услуга дает возможность владельцам аккаунтов следить за совершенными транзакциями каждого подключенного терминала. При помощи услуги можно:

проследить локацию места совершения и сумму оплаты;

просматривать и выгружать отчеты по работе, автоматическую сверку итогов, отправку чеков по e-mail, SMS или в любой мессенджер;

подсчитать выручку за выбранный пользователем период.

Система может работать без подключения к интернету, достаточно наличия сети GSM. Безопасность системы соответствует требованиям стандартов PCI DSS. Все данные пользователей передаются и обрабатываются только в зашифрованном виде.

Процесс подключения услуг занимает всего один день. Услугами можно пользоваться сразу после регистрации и заключения договора с банком уже на завтрашний день.

Телефоны: 1254, (+998) 78−150−00−55.

Сайт: qqb.uz, intend.uz

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