Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района Ташкента назначен полковник Абдумажид Мавлянович Шермухамедов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД. Ранее Абдумажид Шермухамедов возглавлял Службу материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Ташкента.
Управление координации деятельности органов внутренних дел Яшнабадского района столицы возглавил подполковник Ойбек Абдукаримович Каймходжаев. До этого он был исполняющим обязанности начальника районного УКД ОВД.