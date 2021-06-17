Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 18 июня сократит частоту рейсов из Ташкента в Дели — с двух до одного раза в неделю из-за ухудшения в Индии эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, отменяются рейсы по пятникам Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с кронавирусом.

Пассажирам с отмененных рейсов предложен вынужденный возврат денежных средств за неиспользованный авиабилет.

Напомним, Uzbekistan Airways с 5 марта возобновила регулярные полеты в Индию, рейс Ташкент-Дели осуществлялся два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

С 10 мая Узбекистан ввел ограничения на поездки в Индию из-за ухудшения там ситуации с COVID-19. В эту страну граждане Узбекистана могут выехать только в служебную командировку, на учебу и лечение, а также дипломаты и члены их семей.

Индия остается на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Согласно данным Минздрава страны, общее число случаев коронавируса в Индии превысило 29,5 миллиона, за 16 июня зафиксировано 67208 новых случаев.