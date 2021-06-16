Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (UN WGAD) призвала власти Узбекистана немедленно освободить экс-дипломата Кадыра Юсупова и предоставить ему адекватную компенсацию, сообщило Международное партнерство по правам человека (МППЧ).

Кадыр Юсупов — бывший сотрудник Министерства иностранных дел. В разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, Судане, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ.

9 января 2020 года Военный суд Узбекистана приговорил 69-летнего Кадыра Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в измене государству (статья 157 Уголовного кодекса). Он был задержан в декабре 2018 года. Военный суд начал рассматривать дело в июне 2019 года. Осужденный вину не признал. «Газета.uz» подробно рассказывала об этом деле.

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Королевский адвокат из Великобритании, специалист по правам человека Джеффри Робертсон 10 декабря прошлого года представил жалобу в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. В жалобе говорится, что Узбекистан действовал с нарушением своих внутренних и международных обязательств в отношении задержания Юсупова и последующего судебного разбирательства.

«После 919 дней в тюрьме мой отец Кадыр Юсупов, наконец встретил справедливость, но не дома в Узбекистане, а в Женеве. ООН, рассмотрев юридические аргументы обеих сторон, пришла к выводу, что мой отец был задержан произвольно и осужден в нарушение статей 3, 8, 9, 10, 11 Всеобщей декларации прав человека и статей 2 (3), 9,14 Международного пакта о гражданских и политических правах», — заявил сын осужденного Бабур Юсупов.

По его словам, рабочая группа ООН требует от правительства Узбекистана освободить, реабилитировать и выплатить компенсацию его отцу в течение 5 месяцев и отчитаться перед Советом ООН по правам человека.

«Это станет проверкой приверженности правительства Узбекистана выполнению своих обязательств в качестве вновь избранного члена Совета ООН по правам человека», — написал он.

Об этом также говорится в мнениях, принятых Рабочей группой по произвольным задержаниям на её 90-й сессии 3−12 мая 2021 года (копия есть у «Газеты.uz»).

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, надлежащим средством правовой защиты было бы немедленное освобождение г-на Юсупова и предоставление ему искомого права на компенсацию и другие возмещения в соответствии с международным правом. В текущем контексте глобальной пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) и угрозы, которую она представляет в местах содержания под стражей, рабочая группа призывает правительство принять срочные меры для обеспечения немедленного освобождения г-на Юсупова», — говорится в документе.

Кроме того, рабочая группа «настоятельно призывает правительство Узбекистана обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы» Кадыра Юсупова и «принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за нарушение его прав».

С призывом освободить Кадыра Юсупова также выступили (PDFf) шесть международных правозащитных организаций — Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), Международное партнёрство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский Комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека, Freedom Now (США) и Всемирная организация против пыток (OMCT).

В совместном заявлении отмечается, что Кадыр Юсупов, находящийся в колонии №4 в Навои с декабря 2018 года, страдает серьёзными сердечными и психолгическими заболеваниями и содержится в условиях, представляющих угрозу его здоровью и жизни.

По данным организаций, 26 апреля 2020 года начальник колонии №4 в Навои собрал группу из около 80 заключенных, включая Кадыра Юсупова, и спросил, есть ли у них какие-либо жалобы. Бывший дипломат пожаловался на низкую заработную плату на кирпичном заводе (менее 0,15 доллара в день) и невозможность соблюдать пост в месяц Рамадан.

За это администрация учреждения, согласно сообщению, поместила Кадыра Юсупова в карцер, где находились ещё двое заключенных. После объявления голодовки его на две недели перевели «в одиночную камеру размером 1,5×2 м, в которой были металлический стул, металлическая кровать с порванным матрасом, заражённым вшами, и открытый туалет».

Тюремные власти утверждали, что осужденный был помещён в камеру одиночного заключения за нарушение тюремных правил.

«После освобождения из одиночной камеры Юсупов сообщил своим детям, что его психическое и физическое здоровье серьёзно пострадало. В октябре 2020 года ходатайство Юсупова о переводе в тюрьму открытого типа (колония-поселение), позволяющую заключенным покидать изолятор днём и возвращаться на ночь, было отклонено за плохое поведение в прошлом», — говорится в заявлении.

Правозащитные организации заявили, что в феврале 2021 года экс-дипломат был наказан за нарушение тюремных правил и поэтому снова не был переведён в колонию-поселение, где условия лучше, чем в колонии №4, где он сейчас находится.

Рабочая группа по произвольным задержаниям была создана в 1991 году. Ей было поручено расследование случаев предполагаемого произвольного лишения свободы, не согласующегося с нормами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека или в других международно-правовых актах по этому вопросу, признанных соответствующими государствами.