Королевский адвокат из Великобритании, специалист по правам человека Джеффри Робертсон выступил защитником бывшего дипломата Узбекистана Кадыра Юсупова. Об этом «Газете.uz» сообщил сын осужденного Бабур Юсупов.

Кадыр Юсупов — бывший сотрудник Министерства иностранных дел. В разные годы работал в посольствах Узбекистана в Австрии, Великобритании, Судана, странах Ближнего Востока, а также в постоянном представительстве страны при ООН и ОБСЕ.

9 января Военный суд Узбекистана приговорил 69-летнего Кадыра Юсупова к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в измене государству (статья 157 Уголовного кодекса). Он был задержан в декабре 2018 года. Военный суд начал рассматривать дело в июне 2019 года. Осужденный вину не признал. «Газета.uz» подробно рассказывала об этом деле.

Джеффри Робертсон (защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателя Александра Перепеличного и других). Фото: doughtystreet.co.uk.

Бабур Юсупов сообщил, что Джеффри Робертсон 10 декабря, в Международный день прав человека, представил жалобу в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. В жалобе говорится, что Узбекистан действовал с нарушением своих внутренних и международных обязательств в отношении задержания Юсупова и последующего судебного разбирательства.

После ареста 10 декабря 2018 года Кадыр Юсупов был заключен под стражу на 3 месяца. Его задержание было затем продлено 6 марта 2019 года военным судьей ещё на 2 месяца, до 4 мая 2019 года. В жалобе говорится, что его предварительное заключение с 4 мая 2019 года и до вынесения приговора ему 9 января 2020 года было незаконным, поскольку оно не продлевалось далее и, таким образом, не имело юридических оснований в соответствии со статьями 245 и 247 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

В жалобе отмечается, что Узбекистан нарушил свои международные обязательства в соответствии со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Согласно пакту, содержание под стражей до суда должно быть исключением, а не правилом, и аргументы против освобождения не должны носить общий и абстрактный характер.

В случае Юсупова решение суда о его заключении под стражу от 12 декабря 2018 года и решение о продлении срока его содержания под стражей 6 марта 2019 года «не содержало достаточных оснований для необходимости продлении срока содержания под стражей», где было заявлено, что «заслушав мнение сторон, суд, руководствуюсь статьей 245 УПК», продлевает срок содержания под стражей, говорится в жалобе.

В течение всего этого периода и пока он не смог встретиться конфиденциально со своим адвокатом впервые в апреле 2019 года, Кадыр Юсупов находился «под стражей без связи с внешним миром», отмечается в жалобе. В ней указывается, что в отношении лиц, задержанных под стражей без связи с внешним миром, нарушаются право оспаривания законности задержания перед судьей. Статьи 10 и 11 Всеобщей декларации прав человека подтверждают недопустимость содержания под стражей без связи с внешним миром.

В жалобе со ссылкой на статью 9 МПГПП отмечается, что каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо имеет право на судебное разбирательство «в разумные сроки или освобождение». Гарантия применяется конкретно к предварительному заключению. Шесть из пятнадцати слушаний были отложены в суде над Юсуповым без уважительной причины, отметил Бабур Юсупов.

«Таким образом, судебное разбирательство по делу Юсупова было необоснованно отложено, без эффективного пересмотра его содержания под стражей до вынесения его приговора. Его также держали без связи с внешним миром более 100 дней, и его задержание не было основано на соответствующих и достаточных основаниях. По всем этим причинам Юсупов утверждает, что его задержание было произвольным в соответствии со статьей 9 МПГПП», — говорится в жалобе.

В ней отмечается, что «несоблюдение [права Юсупова] на справедливое судебное разбирательство было настолько серьезным, что придало его задержанию произвольный характер».

Как говорится в жалобе, Юсупову было отказано в праве на эффективную юридическую помощь. Частный адвокат Аллан Пашковский не смог лично встретиться со своим клиентом в течение четырёх месяцев. Кроме того, семья осужденного утверждает, что адвокат Шахзод Шарипов, который был назначен со стороны государства и от услуг которого семья позже отказалась, никогда не поднимал вопрос о пытках в отношении к Юсупову в обращении к властям и судам. Во время встречи Пашковского со своими подзащитном последний сообщил ему о систематических психологических пытках, которым он подвергался всё время будучи под стражей без связи с внешним миром.

Дело Кадыра Юсупова рассматривалось в закрытом суде. Комитет по правам человека признаёт, что суды имеют право исключать всех или часть общественности по причинам морали, общественного порядка или национальной безопасности. Но эти случаи должны оставаться исключительными, в ином случае необходимо указать причины для того, чтобы судить человека за закрытыми дверями. В случае Юсупова «власти не объяснили, почему суд над ним должен быть секретным», отмечается в заявлении.

В жалобе перечисляются другие нарушения прав Юсупова на справедливое судебное разбирательство: отсутствие независимости судей (которые отказались проверить законность его задержания и отказались рассматривать утверждения о пытка против него), нарушение принципа равенства сторон (обвиняемому было отказано в праве вызвать своих свидетелей, а адвокату — в проведении перекрестного допроса двух ключевых свидетелей обвиняемого) и нарушение презумпции невиновности (Юсупов предстал перед судом в клетке).

В петиции содержится призыв к незамедлительным действиям в рабочую группу по произвольным задержаниям из-за серьезности и срочности обращения, учитывая нынешние тюремные условия Юсупова.

«Из-за COVID-19 колония заключения становится небезопасной не только для заключенных того же возраста и состояния здоровья, что и Юсупов, но в тюрьме также очень плохое медицинское оборудование. Юсупов также сообщил, что он был подвергнут пыткам и отправлен в одиночную камеру из-за жалоб, которые он выразил в адрес администрации колонии касательно грубых нарушений в области трудовых прав, и нарушения его права на свободу вероисповедания… Члены семьи опасаются за его психическое и физическое здоровье, и поэтому настоятельно призвали рабочую группу незамедлительно рассмотреть его жалобу», — говорится в заявлении.

Как сообщил «Газете.uz» Бабур Юсупов, 13 октября на решение Военного суда от 9 января была подана кассационная жалоба. Судебный процесс проходит без участия осужденного согласно статье 46 УПК.

Адвокат Джеффри Робертсон на пресс-конференции в онлайн-формате сообщил, что Кадыр Юсупов заслуживал недавно объявленной амнистии.

Он также попросил рабочую группу ООН обратить внимание на то, что Евросоюз в начале декабря утвердил свой аналог «акта Магнитского».

«Я надеюсь, что это дело будет одним из первых, которое привлечет внимание Европейского союза с его новыми полномочиями по санкциям за грубое нарушение прав человека. И [права] Кадыра Юсупова тоже нарушались, и эта петиция, я надеюсь, приводит некоторые доказательства этого», — сказал адвокат.