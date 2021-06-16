В Министерстве здравоохранения 16 июня открылся Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (ОЦЧСОЗ). Его создание было поддержано Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в сотрудничестве с международной организацией Integral Global Health (IGH) и Американским фондом гражданских исследований и разработок (CRDF).

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Как сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте, ОЦЧСОЗ будет работать над укреплением потенциала Минздрава по предотвращению, обнаружению и реагированию на риски для здоровья населения и чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения.

Новое подразделение также поможет министерству и другим государственным учреждениям улучшить коммуникацию, управление информацией, мобилизацию, координацию и сотрудничество с другими партнёрами во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

CDC, являющееся агентством общественного здравоохранения США, и Служба санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана начали работу по созданию ОЦЧСОЗ в 2020 году. Группа экспертов разработала национальную законодательную базу, составила дорожную карту для многостороннего сотрудничества в рамках создания ОЦЧСОЗ и обучила группу национальных специалистов для управления центром.

С прошлого года в связи с пандемией COVID-19 CDC правительство США предоставило Узбекистану экстренную помощь на сумму более 9 млн долларов; из них CDC внесли 2,1 млн долларов.