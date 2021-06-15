Владельцу кобейджинговой Masterсard не придется открывать отдельную международную платежную карту и совершать конверсионные операции для выезда за границу. Одна карта может использовать две или более платежные системы. Это помогает расплачиваться как в Узбекистане, так и за рубежом.

Открыв кобейджинговую карту, можно снимать наличные, совершать платежи и оплачивать покупки в национальной валюте на территории Узбекистана, а также в валюте более 200 стран мира.

Можно заказать Mastercard в двух разных дизайнах по желанию. А также Народный банк предлагает удобную услугу для своих клиентов, которые уже имеют карту банка. Можно не открывать новую карту, а поменять старую на кобейджинговую Mastercard.

Комиссия не взимается с платежей, проведенных через Masterсard на территории Узбекистана. После подачи заявки карта будет готова в течение трех рабочих дней.

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