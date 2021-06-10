Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса выступили с критикой поста экономиста Юлия Юсупова относительно энергетической реформы.

В этом посте Юлий Юсупов задает вопрос, когда начнется реформа энергетического сектора, и предлагает свое видение необходимых в сфере изменений: создание свободного рынка энергоресурсов, либерализация импорта электроэнергии, приватизация электростанций, создание конкуренции в розничной продаже электроэнергии и газа и другие.

На пост отреагировал депутат Законодательной палаты Нодир Жумаев. Его мнение по этому вопросу опубликовано на сайте нижней палаты парламента под заголовком «Критика без анализа подобна башне из пыли!»





«Читая его (Юлия Юсупова — ред.) мнения и предложения, поражаешься. Будто никаких реформ в этой области не проводится. Или же как будто 4 года назад мы не знали реальной ситуации с электроснабжением», — заявил депутат.

Нодир Жумаев обратил внимание на проект постановления президента Узбекистана «О дополнительных мерах по реформированию электроэнергетики», опубликованный для обсуждения 12 февраля 2021 года. Этот документ предусматривает создание регулятора энергетического рынка Узбекистана с основными задачами:

снижение доли государства в энергетике, обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и недопущение необоснованного увеличения стоимости поставки электроэнергии конечным потребителям;

формирование конкурентного рынка в области энергетики;

введение норм социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения при формировании тарифов на электроэнергию;

либерализация торговли природным и сжиженным газом и другое.

Отметим, что этот документ еще не подписан.

«В целом, все мы на собственном опыте видим и являемся свидетелями того, что проблемы, связанные с энергоресурсами и их использованием, систематически решаются. Сегодня практически ликвидированы во всех регионах страны случаи отключения электричества на несколько часов и по графику, которые мы наблюдали 4−5 лет назад», — заявил депутат. Он добавил, что в стране создана «современная и прозрачная система оплаты потребленной энергии».

Отметим, что в период, совпавший с установлением по Узбекистану аномально жаркой погоды (3−7 июня), участились сообщения в социальных сетях об отключениях электричества. Некоторые предприниматели в сфере общепита заявили о порче продуктов по этой причине. Министерство энергетики ответило, что причины перебоев в подаче электричества связаны с сильным ветром 1−3 июня, а также ростом потребления электроэнергии из-за значительного повышения температуры.

«Текущие перебои — это результат накопившихся за годы проблем. И, несомненно, в ближайшее время предпринятые в этой области меры дадут положительный результат», — выразил уверенность Нодир Джумаев.

Мнение по поводу энергетической реформы высказал также депутат Законодательной палаты Фарход Зайниев.





«Общественное мнение касательно развития энергетики формируется восприятиями граждан остроты и актуальности проблем энергообеспечения. При этом некоторые граждане настолько „озабочены“ проблемой нехватки энергоресурсов, что пытаются навязать мнение, опираясь на свои поверхностные суждения», — заявил он.

«С учетом того, что наша система электроэнергии в основном состоит из теплоэлектростанций, построенных в еще прошлом веке, на которых практически не проводилась модернизация, не секрет что проблема дефицита энергии существует достаточно давно, — сообщил депутат. — На сегодняшний день производственные мощности теплоэлектростанций составляют примерно 60% из числа установленных. При этом потребление энергии, за счет роста населения и предпринимательских субъектов, неуклонно растет».

Согласно данным, которые привел депутат, сегодня годовая выработка электроэнергии в Узбекистане составляет 68,5 млрд кВт.ч при потребности в 71 млрд кВт.ч. Дефицит покрывается за счет импорта от соседних стран, отметил он, добавив, что за последние 3−4 года ситуация в энергетической отрасли «заметно улучшилась».

«Если выработка электроэнергии в 2018 году составляла 62,8 млрд кВт.ч, то уже к 2020 году за счет модернизации и увеличения мощностей существующих систем увеличилась до 68,5 млрд кВт.ч», — подчеркнул Фарход Зайниев.

«Все мы помним, что буквально несколько лет назад, одной из актуальных проблем, особенно в регионах, являлась нехватка и отсутствие электроэнергии. Электричество отключали круглый год, порой на несколько суток. В таких условиях и речи не могло быть о развитии предпринимательства, не говоря уже о привлечении инвестиций. Сейчас данных проблем нет, электричеством обеспечены даже в самых крайних регионах страны», — заявил депутат.

Тем не менее, он признал, что «некоторые проблемы быстро не решаются, и на сегодняшний день существуют незначительные перебои с поставкой электричества».

«Я считаю, что динамика ситуации с качеством электроснабжения и прозрачность проводимых реформ правительства в сфере электроэнергетики свидетельствует о стабильном улучшении данной сферы», — заключил Фарход Зайниев.

Напомним, в послании парламенту 29 декабря 2020 год президент Шавкат Мирзиёев анонсировал начало формирования в 2021 году в Узбекистане оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей, а также отмену монополии на поставки природного газа и пошлин на импорт сжиженного газа.