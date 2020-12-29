Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту 29 декабря, заявил о необходимости создать свободную конкурентную среду на товарном и финансовом рынках, а также равные возможности для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам.

Глава государства признал, что сегодня существуют монополии на рынках электроэнергии и газа, драгоценных металлов, минеральных удобрений, транспортных услуг, и в этих сферах сохраняется множество проблем.

Он подчеркнул, что необходимо довести до конца реформы в нефтегазовой сфере и энергетике, а также реализацию крупных проектов в данных отраслях. В частности, в 2021 году начнётся формирование оптового рынка электроэнергии с участием государственных и частных электростанций и потребителей.

«Мы также отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом производители и импортёры получат право продавать, а оптовые потребители — покупать природный газ на бирже. Компания „Узтрансгаз“ будет заниматься только транспортировкой газа», — сказал президент.

Для расширения присутствия частного сектора на рынке сжиженного газа будут отменены пошлины на его импорт.