Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в ходе брифинга 14 мая сообщил график мероприятий главы государства на ближайшую неделю.

На 15 июня запланирована встреча президента Узбекистана с министром Объединенных Арабских Эмиратов по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.

Встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который возглавит делегацию республики в Узбекистан, состоится 16 июня.

Кроме того, ожидается, что 17−18 июня президент посетит Андижанскую область.

На понедельник намечены презентация касательно сферы здравоохранения, в первую очередь по вопросам онкологии и гематологии, а также презентация о сотрудничестве Ташкентской области с Татарстаном.

Во вторник пройдет видеоселекторное совещание, посвященное реформам в системе высшего образования и подготовке к приему в вузы на следующий учебный год.