Служба по защите прав потребителей банковских услуг Центрального банка выявила в отдельных учреждениях 13 банков в Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях нарушения, связанные с оказанием услуг через банковские карты.

Как сообщила пресс-служба ЦБ, банки и их отделения обязаны иметь платежные терминалы, проводить через них платежей и выдавать наличные деньги с карты, а также создавать условия владельцу карты, чтобы клиент мог самостоятельно набрать PIN-код на терминале.

Но в некоторых учреждениях «Народного банка», «Агробанка», «Микрокредитбанка», банка «Ипак Йули», «Ипотека-банка», «Кишлок курилиш банка», «Узпромстройбанка», «Савдогарбанка», «Инфинбанка», «Хамкорбанка», НБУ, «Алокабанка» и «Туронбанка» были выявлены нарушения.

В отношении этих банков применены санкции.

В Центробанке отметили, что в случае подобных нарушений клиенты могут обращаться по телефону в Службу по защите прав потребителей банковских услуг по телефонам (71) 212−60−15, (71) 212−73−80, (71) 212−60−94.