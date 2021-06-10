Певец Жасур Умиров, в феврале осужденный за изнасилование несовершеннолетней и приговоренный к пяти годам лишения свободы, 9 июня освобождён из тюрьмы. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД Ташкентской области Бобур Туляганов.

Согласно постановлению кассационной инстанции Верховного суда Узбекистана от 8 июня Жасур Убайдуллаевич Умиров по статье 57 Уголовного кодекса (назначение более мягкого наказания), а также с учётом отсутствия претензий со стороны потерпевший и её законных представителей наказание в виде «лишения свободы» заменено на «ограничение свободы», отметил он.

«Он больше не будет отбывать наказание в колонии. Но в определённое время дня ему нельзя выходить на улицу», — заявил пресс-секретарь.

Жасур Умиров. Фото: RizaNovaUZ / YouTube.

В начале сентября стало известно, что Жасур Умиров подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. М. в Самаркандской области. Сообщалось, что история произошла в июне 2020 года. СМИ сообщали, что «артист познакомился с девушкой через её подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт».

Сам певец заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал купить дом.

ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия признаков преступления в действиях Жасура Умирова и других». После дополнительной доследственной проверки 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Следствие велось под надзором прокурора области Равшана Машарипова. В сообщении прокуратуры отмечалось, что «вина Жасура Умирова была полностью доказана собранными доказательствами» (заключение судебно-медицинской экспертизы и другие).

2 февраля Жасур Умиров 2 февраля был признан судом виновным по части 1 статьи 118 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет) и приговорён к 5 года лишения свободы. Хотя по итогам следствия прокуратура предъявляла артисту обвинение по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет).

«Неожиданное признание»

Шахзода Муминова.

8 мая издание Qalampir опубликовало интервью с потерпевшей Шахзодой Муминовой, которая опровергла свои первые обвинения и заявила, что «всё произошло с ее согласия, Жасур Умиров не насиловал её», а также призналась, что «оклеветала певца».

Девушка заявила, что во время первого интервью, где обвиняла Жасура Умирова в изнасиловании, она находилась «под давлением».

«Сначала я боялась сказать семье, своему отцу, что это произошло по моему собственному желанию. Вот почему я сказала, что он меня изнасиловал», — заявила она.

Шахзода Муминова отметила, что в настоящее время не находится под давлением.

По её словам, 12 июня ей позвонила подруга и сообщила, что познакомилась с Жасуром Умировым.

«Она сказала, что хочет познакомить меня тоже. Она сообщила, что позвонит через некоторое время и свяжет нас по конференцсвязи. Потом мы поговорили. Жасур ака пригласил в Каттакурган и сказал, что примет меня у себя в гостях. Во время разговора я взяла номер Жасур ака, позвонила ему и сказала, что приду на следующий день. 13 июня я сказала подруге, что еду в Каттакурган. А подруга попросила не говорить ему, чтобы сделать ему сюрприз», — рассказала она.

Шахзода Муминова заявила, что к 17:00 приехала в Каттакурган, где её встретила подруга и отвела в дом сестры.

«Оттуда меня забрал Жасур ака, и мы гуляли на машине. Затем мы поехали в дом Жасура Умирова на ужин. После того, как мы поели, Жасур ака отвёл меня в отдельную комнату и сказал: „У меня есть к тебе дело“. Потом он спросил меня: „Ты девочка или нет?“ Я сказала, что девочка. Затем он сказал: „Твоя подруга этого не говорила“. Затем он предложил мне быть с ним вместе и сказал, что потом женится. И я согласилась, потому что он сказал, что женится. Но затем он настоял на том, что не женится. Потому что моя подруга оказывается сказала, что я плохая девочка», — сказала она.

Девушка заявила, что пробыла в Каттакургане два дня, а её семья думала, что она находится в доме подруги.

«Потом тётя и папа отвезли меня домой. Я рассказала события того дня, когда вернулась домой. Из-за страха я не могла сказать, что была с ним по собственному желанию. Вот почему я сказала, что он изнасиловал. Потом моя семья обратились в органы внутренних дел. Во время следствия я сказала правду после того, как Жасур ака извинился перед всеми и сказал, что женится на мне. Но ни первый, ни второй судья не поверили мне, когда я сказал, что я была с ним по собственному желанию. Прошу освободить Жасур ака. Этот человек не виноват. Семья Жасур ака готова принять меня в невестки. Его отец сказал: „Ты моя дочь, а не невестка“», — отметила Шахзода Муминова.

Фуркат Рузиев.

Отец девушки Фуркат Рузиев сообщил, что Жасур Умиров не признался в содеянном, поэтому ему пришлось обратиться в суд.

«Я подумал, что Жасур Умиров внезапно признался в том, в чём изначально не признавался, и предложил жениться [на дочери], чтобы избежать наказания. Когда Жасура Умирова заключили под стражу, гго отца не было здесь. Он думал, что решит всё сам, не сообщая родителям. Однако, когда его отец приехал в Узбекистан, узнав обо всём, [Жасур] сразу заявил, что готов жениться на моей дочери. Возможно, он побоялся своего отца, либо отец убедил его», — заявил мужчина.

По его словам, после происшествия он посетил дом Жасура Умирова, где его грубо встретила мать певца и отказалась решать вопрос мирным путём.

«Спустя время мы встретились, их родственники и мои близкие собрались вместе, посоветовались и договорились о помолвке молодых людей», — рассказал Фуркат Рузиев.

Отец девушки заявил, что Жасур Умиров сообщил, что готов жениться на его дочери и «смыть вину».