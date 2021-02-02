В Каттакурганском городском суде по уголовным делам 2 февраля завершилось рассмотрение уголовного дела по факту изнасилования 16-летней учащейся лицея в Самаркандской области, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме согласно требованию части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса (разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях).

Суд назначил обвиняемым следующие сроки:

Певец Жасур Умиров признан виновным по части 1 статьи 118 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего / наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет) и приговорён к 5 года лишения свободы. Хотя по итогам следствия прокуратура предъявляла артисту обвинение по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет).

А. З. Признан виновным по части 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 1 статьи 238 (лжесвидетельство, то есть заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод переводчиком с одного языка на другой при производстве дознания, предварительного следствия или в суде) УК и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Ш. К. признан виновным по аналогичным статьям (238 и 241 УК) и также приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

В начале сентября стало известно, что Жасур Умиров подозревается в изнасиловании 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. Сообщалось, что история произошла в июне 2020 года. Артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

Сам певец заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал купить дом.

ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело «из-за отсутствия признаков преступления в действиях Ж. У. и других». После дополнительной доследственной проверки 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего).