По факту изнасилования несовершеннолетней девушки в Самаркандской области предположительно эстрадным исполнителем и его друзьями возбуждено уголовное дело. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним, в начале сентября стало известно, что известный певец Ж. У. подозревается в изнасиловании учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области. Тогда издание Kun.uz сообщало, что история произошла в июне этого года. В журналистском расследовании сообщалось, что артист познакомился с девушкой через ее подругу, пригласил в дом, напоил алкоголем и вступил в половой контакт.

Сам артист заявлял, что не вступал в связь с девушкой, и предположил, что к этому причастны его друзья, которые в тот день также находились в доме. Кроме того, по словам певца, отец пострадавшей шантажировал его, требовал дом.

В УВД Самаркандской области тогда сообщили, что в действиях Ж. У. и других не были обнаружены признаки преступления, из-за чего ОВД Каттакурганского района отказалось возбуждать уголовное дело.

Тем не менее, по итогам изучения дела областной прокуратурой выяснилось, что решение ОВД было принято в спешке без полной и объективной проверки. Была назначена дополнительная проверка.

Согласно результатам дополнительной доследственной проверки, по данному факту 9 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Предварительное следствие ведется Следственным управлением УВД Самаркандской области.