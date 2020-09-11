В Самаркандской области известного эстрадного исполнителя Ж. связывают с изнасилованием несовершеннолетней девочки Ш. Kun.uz побеседовал с потерпевшей и ее отцом, а также направил обращение в ОВД Каттакурганского района, где заявили об отсутствии признаков преступления.

Издание пишет, что девочка познакомилась с артистом 12 июня через подругу Д. Тогда артист пригласил девочку в Каттакурган, где встретил ее с подругой на следующий день примерно в 18:30 и увез на автомобиле в свой дом. По словам Ш., там их ждали еще два человека.

Певец принудил девочку выпить алкогольный напиток, после чего увел ее в другую комнату, сказав, что «надо поговорить», после чего, несмотря на сопротивление, вступил с ней в половой контакт.

Девочка сообщила, что была в шоковом состоянии и выбежала на улицу. Там ее ждали товарищи Ж., которые посадили ее в машину, увезли в сторону кладбища и угрожали ножом, а потом вернули обратно. Заявив, что она оказалась не «девочкой», артист снова изнасиловал ее. Через несколько часов Ш. отвезли в дом ее подруги.

О случившемся девочка рассказала тете, которая позже поехала в дом певца и сообщила об инциденте членам его семьи. Она предложила «без шума» сыграть свадьбу, на что мать Ж. отреагировала достаточно холодно, обвинив саму девочку, и сказала, что «лучше отдать девушку за другого, потому что с ее сыном она не сможет быть счастливой».

Издание связалось с самим артистом, который заявил, что никто никого ни к чему не принуждал. Он сказал, что все произошедшие в тот день события были по желанию самой девочки.

«Я с Ш. в связь не вступал, там были еще двое моих „братишек“. Может они что-то сделали. И мы не знали, что она была несовершеннолетней. Мы спросили, сколько ей лет, она ответила, что 19. Отец девочки „шантажирует“. Требовал дом. В нашей работе такие истории случаются часто», — сказал исполнитель.

Отец девочки сообщил, что 18 июня была проведена судебно-медицинская экспертиза, выявившая на теле Ш. повреждения и потерю девственности, которая приходится примерно на 13 июня.

Kun.uz попросил УВД Самаркандской области прокомментировать инцидент. Там сообщили, что в данном случае в действиях Ж. и других не обнаружены признаки преступления. Согласно статье 36 и части 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявителям рекомендовали обратиться в гражданский суд либо уже в ЗАГС для регистрации брака.

Пересмотр дела

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил «Газете.uz» о результатах изучения решения ОВД Каттакурганского района. Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза была проведена 18 июня, а заключение дано 26 июня. На теле девочки выявлены повреждения (в том числе кровоподтеки на веках, голенях, правом запястье), нанесенные от 1 до 2 дней назад.

Также сообщается, что собранные документы были изучены прокуратурой Самаркандской области. Установлено, что ряд действий доследственной проверки не был выполнен полностью. Кроме того, указано на необходимость выявления всех деталей инцидента, а решение ОВД было принято в спешке без полной и объективной проверки.

В связи с этим решение Следственного отдела при ОВД Каттакурганского района об отказе в возбуждении уголовного дела отменено областной прокуратурой 10 сентября и назначена дополнительная проверка, отметили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил, что в настоящее время проводится доследственная проверка, и в целях защиты чести и достоинства участников процесса министерство комментировать данный факт воздерживается.

Он добавил, что информация об инциденте может быть дана только после логического завершения проверки и дачи правовой оценки действиям всех участников.

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