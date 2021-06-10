О том, как важно пить больше воды в жаркую погоду, знают все без исключения. Несмотря на это ежедневно тысячи людей подвергают себя обезвоживанию и страдают от его последствий. Если в обычную погоду человек за день теряет с потом 1,5−2 литра влаги, то в жару эти потери резко возрастают. Если их не компенсировать, может начаться обезвоживание.

Обезвоживание организма приводит к головным болям, головокружениям, снижает работоспособность, особенно умственную деятельность, обостряет хронические заболевания, в первую очередь сердца и почек. Также сгущается кровь и возникает риск образования тромбов. Поэтому летом особенно важно следить за тем, что и сколько пьет человек.

Оптимальный питьевой режим — залог здоровой и красивой кожи, отсутствия отеков, темных кругов, сухости, а значит и морщин. Необходимо пить именно воду, а не чай, кофе, газировку, компоты или лимонады. Они обладают мочегонным эффектом и вызывают клеточное обезвоживание. Такие напитки только усиливают дефицит воды в организме и провоцируют постоянную усталость.

Также нужно помнить, что в знойные дни из организма вместе с потом вымывается не только вода, но и большое количество жизненно необходимых минеральных солей. Именно поэтому все диетологи рекомендуют пить в жару воду с добавлением электролитов.

В аптеках появилась специальная вода для регидратации и дезинтоксикации организма — ReO. Состав воды ReO обогащен важными электролитами и веществами:

Na необходим для баланса жидкости;

K важен для сердца и сосудов;

Mg — для здоровья мозга;

Ca — ценный элемент для костей и волос;

NaHCO3 снижает кислотность организма;

Сорбитол дает энергию и вкус.

Недостаток одного их этих электролитов ведет к плохому усвоению других и провоцирует различные заболевания, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Благодаря сбалансированному составу вода ReO быстро утоляет жажду и восполняет дефицит минеральных солей. Это помогает устранить такие симптомы обезвоживания, как жажда, сухость во рту, головная боль и слабость. Поэтому врачи рекомендуют воду ReO для быстрого восстановления организма при жаркой погоде, занятиях спортом, пищевых отравлениях, алкогольной интоксикации и рвоте беременных.

Вода ReO производится в удобном формате — 950 мл. Она не содержит сахара, консервантов, красителей и имеет приятный солоноватый вкус.

Воду ReO можно найти в аптеках города.

Производитель: ООО «Юрия-Фарм», Украина. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания. Перед применением следует ознакомиться с полной инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

Свидетельство об аккредитации: № UZ.AMT.07.MAI.086 от 18.02.2008 г.

Регистрационный номер: UZ.SMT.01.0011.83619001.

Не является лекарственным средством.

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