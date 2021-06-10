9 июня примерно 5:30 утра четверо граждан занимались выкапыванием подземного водопровода в песчано-пустынной местности СГА «Сууенли» Кунградского района Каракалпакстана.

По данным прокуратуры республики, в результате оползня, из-за которого их накрыло песком, трое из них — С. У. (1990 года рождения), С. К. (2006), С. М. (2007) скончались на месте, а Д. М. (2004) удалось вытащить из песка и госпитализировать в районное медицинское объединение.

По данному факту прокуратура Кунградского района проводит доследственную проверку.

По сведениям пресс-службы ООО «Коракалпок сув таъминоти», трое из них были учениками школы. Они примерно в 4:00—4:30 утра «при попытке кражи чугунной трубы принялись незаконно ломать ее, в тот момент на них обрушился смягчившийся ввиду выпавших на днях осадков грунт».

«Трое человек погибли на месте, один сбежал с места происшествия. В последствии он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.