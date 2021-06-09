Пресс-служба ГУВД Ташкента прокомментировала «Газете.uz» падение демонтируемого билборда на движущийся автомобиль

Инцидент произошел 8 июня. Водитель автомобиля Spark Орифжон И. двигался по улице Бунёдкор. «Рекламный баннер упал на автомобиль, автомобиль был технически поврежден. Водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками УБДД проводится дознание. По окончании проверки будет дана правовая оценка, добавили в пресс-службе.

Фотографии и видеозапись происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Водители Ташкента — Drivers.uz». Ранее сообщалось, что сотрудник Дорожно-патрульной службы, прибывший по вызову водителя Spark, назвал ситуацию «спорной» и доставил машину на штрафстоянку.

Как мы уже писали, в Ташкенте уже два месяца продолжается демонтаж уличных рекламных конструкций, несмотря на поднимающиеся вопросы о законности этого действия. Во многих случаях работы ведутся с нарушением требований к обеспечению безопасности граждан.