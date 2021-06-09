Каждый год семья растет и развивается, появляются новые цели. Вместе с ними приходят и новые потребности. И если раньше могло хватать однокомнатной квартиры, то с появлением детей многие задумываются об улучшении жилищных условий.

Чтобы полноценно развиваться, детям необходимо пространство для творчества и игр, о чем не устают повторять психологи. И не только детям. Взрослым тоже нужна зона, где можно побыть наедине с собой и свободно заниматься личными делами.

Большая квартира в ЖК Fayzli — оптимальное решение для семей с детьми.





ЖК Fayzli — это жилой комплекс от компании First Development Group. Новое городское пространство предназначено для людей, которые ценят комфорт и семейные ценности. Небольшой жилой комплекс состоит из пяти шестиэтажных блоков. Общее количество квартир — 75. Поэтому здесь будет легче установить добрососедские отношения, а детям — подружиться со своими сверстниками. ЖК Fayzli — это не просто очередная новостройка Ташкента. Это место, в котором предлагаются решения для больших семей.

Большим семьям — просторные планировки

Семьям с детьми, в первую очередь, необходимо серьезно отнестись к выбору планировки и району расположения будущего дома.

ЖК Fayzli сочетает в себе современные архитектурные и планировочные решения. Ведь потребности будущих жителей учитывались на стадии разработки проекта.

Еще один совет: прежде чем приступить к поиску нужного жилья, необходимо определиться с количеством комнат. Очень важны просторная гостиная, спальня, детская и кухня. Например, как в трехкомнатной квартире площадью 83,23 кв.м в ЖК Fayzli.

Это уютная и просторная квартира с мастер-спальней, детской и гардеробной. Удачное расположение квартиры обеспечивает сквозное проветривание. На обеих сторонах располагается по одному балкону, откуда можно любоваться городским пейзажем.





В прихожей хватит места для хранения одежды всей семьи. Также в квартире предусмотрена гардеробная — мечта любой женщины. В просторной кухне достаточно места, чтобы собраться всей семьей за столом, принять гостей и провести уютный семейный вечер. Не стоит забывать о количестве санузлов: в большой семье их должно быть хотя бы два, чтобы не возникало очередей по утрам. В трехкомнатной квартире общей площадью 83,23 кв.м предусмотрены две ванные комнаты.





Оптимальное расположение

Местоположение комплекса также необходимо учитывать семьям с детьми. Чтобы чувствовать себя счастливым, человеку нужно больше времени проводить с близкими и поменьше тратить его на повседневные бытовые заботы, например, поскорее добраться до работы, магазина, или поликлиники и не волноваться, что ребенку слишком долго придется возвращаться со школы.

ЖК Fayzli находится в современном и благоустроенном Яшнабадском районе, на улице Корасув. Близлежащие улицы — Лисунова и Авиосозлар — помогут удобно добраться в любую часть города за минимальное время даже в час-пик, что важно в реалиях городской жизни.

Хорошая транспортная доступность — залог удобного передвижения всех членов семьи. Разнообразие транспортных маршрутов в этом районе поможет без проблем добраться в любую часть города. До ближайшей станции наземного метро Ахангаран от дома всего 12 минут ходьбы. Несколько автобусных остановок также находятся рядом с жилым комплексом.

Вторая ежедневная забота — покупка продуктов. И с этим нет проблем — весь первый этаж ЖК Fayzli займет супермаркет Andalus.

При поиске квартиры необходимо обращать внимание и на развитую социальную инфраструктуру района. В шаговой доступности от ЖК Fayzli находятся две общеобразовательные школы — №204 и №166.

Мало кто обходится без визитов к врачу. Рядом с ЖК есть медицинские учреждения для взрослых и детей.

Также вокруг комплекса располагается несколько аптек, магазинов, кафе и ресторанов на любой вкус.





Как купить

Покупка квартиры не займет много времени. В офисе продаж компании работа выстроена таким образом, чтобы покупатель не потратил ни одной лишней минуты. Грамотные специалисты подробно расскажут и помогут подобрать подходящий вариант планировки.

Для удобства покупателей офис продаж в летние месяцы работает до 19:30 без выходных.

Получить консультацию можно по номеру: (+998) 78−150−55−11.

Адрес отдела продаж ЖК Fayzli: Яшнабадский р-н, ул. Карасу.

Адрес головного офиса FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 180.

Сайт: fayzlihome.uz

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